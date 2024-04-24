Пересечет ли доллар отметку в 50 гривен: прогноз экспертов на ближайшие годы

Прогноз экспертов о курсе гривны по отношению к доллару в ближайшие годы.

По прогнозам экспертов, в 2027 году обменный курс доллара в Украине может составить 49,6 грн/долл. Таким образом прогнозируют девальвацию гривны в ближайшие годы.

Об этом говорится в консенсус- прогнозе за апрель 2024-го экспертов и чиновников, обнародованный на сайте Министерства экономики.

По консенсус-прогнозу Минэкономики (усредненное значение основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины, рассчитанных на основе экспертных оценок специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования), в 2024 году среднее значение курса доллара в Украине составит 40,33 грн. А к концу года курс доллара ожидается на уровне 41,67 грн/долл.

Прогноз стоимости гривны к доллару до 2027 года:

2025 год: среднее максимальное значение курса ожидается 45,9 грн/долл, курс на конец года – 46,3 грн;

2026 год: среднее максимальное значение курса – 48,6 грн/долл, курс на конец года – 47,8 грн/долл;

2027 год: среднее максимальное значение курса – 48,7 грн/долл, курс на конец года – 49,6 грн/долл.

Оптимистический сценарий:

2025 год: среднее минимальное значение курса ожидается в 39,6 грн/долл, курс на конец года – 39 грн;

2026 год: среднее минимальное значение курса – 39 грн/долл, курс на конец года – 38 грн;

2027 год: среднее максимальное значение курса – 40 грн/долл, курс на конец года – 41 грн.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит 41 грн/долл.

Однако прогнозный курс правительства Украины в бюджете на 2024 год составляет 40,7 грн/долл. То есть всего на 30 коп. ниже.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара преодолел рубеж в 40 гривен. Речь идет о наличном рынке, но и на безналичном курсе вплотную приблизился к сороку – к вечеру пятницы, 19 апреля, на межбанке было 39,93 грн/доллар. Нацбанк в то же время не предпринимал решительных действий, чтобы курс остановился.

Чего ждать на текущей неделе – читайте в аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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