Переселенцам из Донбасса и Крыма начнут погашать пенсионные долги: когда ждать выплаты

Задолженность превышает 11 миллиардов гривен.
Пенсионные долги вынужденным переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса начнут погашать с нового года.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 11 ноября.
Отмечается, что выплаты за прошедшие периоды были прекращены в 2018 году. Задолженность превышает 11 миллиардов гривен. Сейчас же правительство приняло постановление, которое разблокирует процесс.
Недополученное, как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, будет выплачиваться ежемесячно из расчета прожиточного минимума. А уже сегодня, 11 ноября, ведомство представит Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц на ближайшие три года.
Напомним, ранее сообщалось, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) разрешили оформлять денежную помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дия".