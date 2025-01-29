Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья: как оформить и куда обращаться

Новый механизм поддержки внутриперемещенных лиц заработает уже с 29 января 2025 года.
С сегодняшнего дня в Украине для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступна субсидия на аренду жилья.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
"Да, один из самых больших вызовов на сегодняшний день – это отсутствие жилья: миллионы украинцев потеряли свои дома в результате войны, а фонды социального жилья, которое можно было бы предоставить им в аренду на приемлемых условиях, пока в Украине почти отсутствуют", – отмечает замглавы Минсоцполитики Дарья Марчак.
Она отметила, что, в отличие от стран ЕС, до сих пор в Украине не было и финансовых инструментов поддержки в аренде жилья для тех, кто не в состоянии самостоятельно ее оплатить. Именно такой инструмент был запущен сегодня.
Кто может получить субсидию на аренду жилья
Субсидию могут получить внутренне перемещенные лица, которые:
- выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;
- их жилище уничтожено или непригодно для проживания;
- хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого.
Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:
- арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями
- ВПЛ не получает помощи на жительство
- владелец помещения не получает на него компенсацию по программе "Убежище".
Кроме того, субсидия на аренду будет назначаться при наличии арендного договора. В Минсоцполитики уверены, что договор защитит и арендодателя, в частности от риска неуплаты арендной стоимости со стороны арендаторов.
Смогут ли переселенцы одновременно получать и жилищную субсидию, и субсидию на аренду жилья
Семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Как рассчитывают размер субсидии на аренду жилья
Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и в крупных городах и небольших селах.
Когда и как можно оформить субсидию на аренду жилья
Оформить субсидию на аренду жилья можно с 29 января 2025 года:
- офлайн – в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг;
- онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, оно должно быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).
Ранее жительница Покровска рассказала, что не собирается эвакуироваться, потому что за свои 4 тысяч пенсии нигде не найдет жилье и возможность прожить.
Напомним, Сергей Притула заявил, что деньги на выплаты "Зимней е-поддержки" или так называемой "тысячи Зеленского" было бы целесообразнее направить, например, на помощь внутриперемещенным лицам.
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