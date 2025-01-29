Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья: как оформить и куда обращаться

Новый механизм поддержки внутриперемещенных лиц заработает уже с 29 января 2025 года.

С сегодняшнего дня в Украине для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступна субсидия на аренду жилья.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

"Да, один из самых больших вызовов на сегодняшний день – это отсутствие жилья: миллионы украинцев потеряли свои дома в результате войны, а фонды социального жилья, которое можно было бы предоставить им в аренду на приемлемых условиях, пока в Украине почти отсутствуют", – отмечает замглавы Минсоцполитики Дарья Марчак.

Она отметила, что, в отличие от стран ЕС, до сих пор в Украине не было и финансовых инструментов поддержки в аренде жилья для тех, кто не в состоянии самостоятельно ее оплатить. Именно такой инструмент был запущен сегодня.

Кто может получить субсидию на аренду жилья

Субсидию могут получить внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины;

их жилище уничтожено или непригодно для проживания;

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого.

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями

ВПЛ не получает помощи на жительство

владелец помещения не получает на него компенсацию по программе "Убежище".

Кроме того, субсидия на аренду будет назначаться при наличии арендного договора. В Минсоцполитики уверены, что договор защитит и арендодателя, в частности от риска неуплаты арендной стоимости со стороны арендаторов.

Смогут ли переселенцы одновременно получать и жилищную субсидию, и субсидию на аренду жилья

Семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как рассчитывают размер субсидии на аренду жилья

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и в крупных городах и небольших селах.

Когда и как можно оформить субсидию на аренду жилья

Оформить субсидию на аренду жилья можно с 29 января 2025 года:

офлайн – в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, оно должно быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).

Ранее жительница Покровска рассказала, что не собирается эвакуироваться, потому что за свои 4 тысяч пенсии нигде не найдет жилье и возможность прожить.

Напомним, Сергей Притула заявил, что деньги на выплаты "Зимней е-поддержки" или так называемой "тысячи Зеленского" было бы целесообразнее направить, например, на помощь внутриперемещенным лицам.

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