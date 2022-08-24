Перешли на рупии: Россия нашла способ продавать бриллианты за границу — Bloomberg

Из-за ограничений, установленных в странах Запада на приобретение российских бриллиантов, соответствующие соглашения в основном проходят через индийские банки.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Паника, охватившая в этом году мир бриллиантов, начинает утихать, а российский добывающий гигант "Алроса" непублично возобновил экспорт до почти довоенного уровня", — говорится в публикации издания.

Компания "Алроса" фактически принадлежит государству: федеральное правительство владеет 33% акций, еще 25% имеют местные власти.

Покупка российских бриллиантов в основном происходит через индийские банки.

"Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе преимущественно в обмен на рупии", - сообщает Bloomberg.

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Несмотря на то, что эти финансовые операции не нарушают санкции или законодательство, во избежание репутационных рисков их стараются не разглашать.

"Сделки заключаются тихо — даже по стандартам известной своей закрытостью бриллиантовой индустрии — и "Алроса" прекратила публиковать информацию о продажах или финансовых показателях", — утверждают в издании.

По информации Bloomberg, российская компания ежемесячно продает бриллиантов более чем на 250 млн долл., что всего на 20-30% меньше, чем довоенные объемы продаж. РФ все еще контролирует треть мирового рынка необработанных бриллиантов.

Напомним, ювелирная компания Tiffany & Co. заявила, что перестанет покупать бриллианты, добытые в России, из-за ее агрессии против Украины.

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