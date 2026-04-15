Пересмотр пенсий: у кого будет доплата более 5 тысяч гривен

Деньги / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине повысили уровень минимальных пенсионных гарантий В частности, для некоторых категорий граждан ежемесячные пенсионные выплаты выросли сразу на 3920 грн и 5100 грн.

Кому пересмотрели пенсии, сообщило издание Новости.LIVE.

Кому повысили пенсии в Украине

Заметим, что по данным Министерства по делам ветеранов, усилена поддержка со стороны государства для семей погибших и пропавших без вести военных во время защиты Украины от российской агрессии.

Реклама

Право на минимальные гарантии для таких членов семей военнослужащих регулирует постановление правительства №674 «О дополнительной соцзащите отдельных категорий лиц».

Весной 2026-го минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи (мать/отец, супруга/супруг, ребенок, который получает соцвыплаты вместо пенсии) выросла на 5 100 грн. Теперь таким категориям граждан насчитывается по 12 810 грн на каждого человека.

Кроме того, повысился минимальный размер пенсии для семей, где помощь получают от двух и более членов семьи (за исключением нетрудоспособных матери/отца, супруги/супруга), а также от двух детей погибшего военнослужащего. Сумма для таких категорий граждан была поднята на 3 920 грн — до 10 020 грн.

Отмечается, что выплаты в дальнейшем ежегодно будут индексироваться, а перерасчет будет производиться автоматически.

Реклама

Как оформить пенсии родным погибших бойцов

Подать обращение о назначении пенсии можно через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где служил такой военнослужащий, если не получал пенсию до этого.

Если же погибший или пропавший без вести боец получал пенсию, то нужно прибыть в отделение Пенсионного фонда либо по адресу проживания, либо по фактическому пребыванию.

Необходимо собрать документы (сканированные версии):

паспорт/данные об адресе регистрации/проживания;

идентификационный код;

свидетельство о смерти военного;

документы, удостоверяющие родственные отношения (свидетельство о рождении/женитьбе);

документ, подтверждающий нетрудоспособность;

справку о группе инвалидности (при наличии);

заключение о получении инвалидности до совершеннолетия (для пенсии лицу старше 18 лет);

справка образовательного учреждения об обучении членов семьи на дневной форме;

документы, удостоверяющие наличие страхового стажа не менее 20 лет (для пенсии матери/жене, в возрасте от 50 до 55 лет);

документы, что пасынок/подчерк не имели алиментов от родителей;

реквизиты счета банка.

Заметим, что пенсию назначают, если военный погиб или умер:

Реклама

во время отбывания службы;

в течение трех месяцев со дня увольнения;

позже трех месяцев — в связи с ранением, контузией или заболеванием, полученными во время военной службы.

