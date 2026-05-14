Переводы на карту: что будет за неуплату налогов с доходов

Перевод денег на карточку от постороннего лица может считаться прибылью, с которой нужно уплатить налоги.

В Украине законодательство строго регулирует своевременную уплату налоги / © pixabay.com

Украинцы часто переводят деньги через банковские карты — в частности, как подарки. Но закон обязывает декларировать такие операции и платить налоги, если они квалифицируются как доход.

Об этом пишет Новости LIVE.

В Украине действует механизм финансового мониторинга, позволяющий банкам проверять подозрительные денежные операции. Все неофициальные средства в соответствии с законом считаются потенциально преступными. Поэтому банки имеют право и обязанность выяснять их происхождение.

Доначисление налогов в 2026 году

Штрафов за «перевод средств на банковский счет» не существует. Но если поступления на карту признают подлежащим налогообложению доходом, придется смириться с последствиями.

Во-первых, контролирующий орган начислит налоги на общих основаниях: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Во-вторых, в случае неуплаты суммы предусмотрен штраф 25% от задолженности (за умышленное уклонение).

Сниженные ставки действуют при случайной просрочке:

  • 10% — за задержку до 30 календарных дней

  • 20% — за задержку более 30 дней

Плюс будет начисляться пеня, как только истечет 90 дней после предельного срока уплаты налогов. Размер составляет 120% от учетной ставки Национального банка.

Напомним, опрос показал, что 48% украинцев готовы поддержать непопулярные решения, включая повышение налогов, если это необходимо для получения западного финансирования. Еще 30% выступают против такого сценария.

