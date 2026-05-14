Переводы на карту: что будет за неуплату налогов с доходов
Перевод денег на карточку от постороннего лица может считаться прибылью, с которой нужно уплатить налоги.
Украинцы часто переводят деньги через банковские карты — в частности, как подарки. Но закон обязывает декларировать такие операции и платить налоги, если они квалифицируются как доход.
В Украине действует механизм финансового мониторинга, позволяющий банкам проверять подозрительные денежные операции. Все неофициальные средства в соответствии с законом считаются потенциально преступными. Поэтому банки имеют право и обязанность выяснять их происхождение.
Доначисление налогов в 2026 году
Штрафов за «перевод средств на банковский счет» не существует. Но если поступления на карту признают подлежащим налогообложению доходом, придется смириться с последствиями.
Во-первых, контролирующий орган начислит налоги на общих основаниях: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Во-вторых, в случае неуплаты суммы предусмотрен штраф 25% от задолженности (за умышленное уклонение).
Сниженные ставки действуют при случайной просрочке:
10% — за задержку до 30 календарных дней
20% — за задержку более 30 дней
Плюс будет начисляться пеня, как только истечет 90 дней после предельного срока уплаты налогов. Размер составляет 120% от учетной ставки Национального банка.
