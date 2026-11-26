Налоги на переводы

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Получить деньги от родителей, мужа или жены, детей или других родственников на банковскую карту само по себе не означает, что человек должен уплатить налог. Налоговые последствия зависят не от того, что средства поступили на счет, а от их реального основания, это подарок, ссуда, возврат долга, алименты, компенсация общих расходов или оплата за услуги.

2026 подарки между близкими родственниками, которые являются налоговыми резидентами Украины, обычно не облагаются налогом. Но если даритель нерезидент или родственник не относится к определенному законом кругу лиц, как отмечают специалисты судебно-юридической газеты, может возникнуть обязанность уплатить НДФЛ и военный сбор — в общей сложности до 23%.

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Главное правило: налог уплачивается не за перевод

Банковский перевод — это только техническая операция. Он не создает налог автоматически. Важно, что именно передают деньги и на каком основании.

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Например, родители могут ежемесячно переводить совершеннолетнему ребенку 15 000 грн на аренду жилья, питания, лекарства или обучения. Если это материальная помощь от родителей или подарок, а не оплата за услуги или работу, такая сумма не является автоматически налогооблагаемым доходом ребенка.

Если родственник фактически получает деньги за фриланс, консультации, ремонт, перевозку, аренду имущества или другую услугу, это уже доход от предпринимательской или иной деятельности. В таком случае перевод может облагаться налогом независимо от родства сторон.

Поэтому назначение платежа типа «помощь», «на жизнь», «от мамы» или «подарок» не является достаточным доказательством. Налоговый орган и суд оценивают реальные обстоятельства: кто переводил деньги, сколько раз, в каком объеме, была ли встречная услуга и существуют ли документы.

Кому подарок не облагается налогом: степени родства

Для налогообложения подарков важно именно налоговое содержание родства, а не бытовое понимание слова «родственник». Согласно подпункту 14.1.263 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины, членами семьи первой степени родства являются родители, муж или жена и дети, включая усыновленных.

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Ко второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушка и дед со стороны матери или отца, а также внуки.

Степень родства Кто принадлежит Первая степень Родители, муж или жена, дети, в частности, усыновлены. Вторая степень Родные братья и сестры, бабушка и дед, внуки. Не входят в эти категории Тети, дяди, племянники, двоюродные братья и сестры, свекровь, теща, невестка, зять и т.д.

Это значит, что подарок от тети племянницы или от дяди племяннику не автоматически освобождается от налогообложения, даже если родственники очень близки в семейной жизни.

Когда подарок не облагается налогом

Подарки не имеют отдельного налогового режима: в соответствии с пунктом 174.6 статьи 174 НКУ к ним применяются те же правила НДФЛ, что и по наследству. Именно поэтому подарок от родителей, детей, супругов или других родственников первой и второй степени родства, если стороны являются резидентами Украины, облагается налогом по нулевой ставке.

Если физическое лицо — резидент Украины получает денежный подарок от другого физического лица — резидента Украины, являющегося родственником первой или второй степени родства, применяется нулевая ставка НДФЛ. Военный сбор в таком случае тоже не уплачивается.

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Например:

Родители переводят сыну или дочери 200 000 грн на покупку автомобиля — налог не платится.

Муж передает жене 100 000 грн — налог не уплачивается.

Бабушка дарит внучке 50 000 грн — налог не уплачивается.

Брат передает сестре 80 000 грн — налог не платится.

Во всех этих случаях важно, чтобы и даритель, и получатель были налоговыми резидентами Украины. Если даритель нерезидент, правило нулевой ставки может не применяться даже между родителями и детьми.

Когда подарок от родственника облагается налогом на 10%

Если деньги дарит родственник, не относящийся к первой или второй степени родства, но являющийся налоговым резидентом Украины, применяется 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составляет 10%.

Например, если тетя дарит племяннице 200 000 грн, НДФЛ составит 10 000 грн, а военный сбор еще 10 000 грн. Общая сумма налогов — 20 000 грн.

Это правило может применяться и к подаркам от более отдаленных родственников, друзей, знакомых или других физических лиц — резидентов Украины, если нет оснований для нулевой ставки.

Когда может быть 23%

Отдельный и самый дорогой случай — подарок от физического лица-нерезидента Украины. Если резидент Украины получает денежный подарок от нерезидента, применяются 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть 23%.

Это правило касается даже подарков от родителей, детей, супруга, если даритель является налоговым нерезидентом Украины.

Например, мать, которая постоянно проживает и работает за границей и является налоговой нерезидентом Украины, передает дочери-резидентке 30 000 евро на приобретение жилья. Несмотря на близкое родство, такая операция по общему правилу может быть обложена налогом по ставке 23%.

В то же время проживание за границей не всегда означает нерезидентство. Налоговое резидентство определяется по критериям статьи 14 НКУ, а не только по месту нахождения или использованию иностранного счета.

Ситуация Налог Подарок от родственника 1-2 степени родства, оба — резиденты Украины. 0% Подарок от другого родственника-резидента Украины 10% Подарок от физлица-нерезидента, в частности близкого родственника 23%

Имеет ли значение регулярность переводов

Регулярность переводов сама по себе не делает их налогооблагаемым доходом. Налоговый кодекс не имеет нормы, согласно которой ежемесячное получение определенной суммы автоматически преобразуется в доход.

Если родители ежемесячно посылают ребенку 15 000 грн на бытовые нужды, это может быть семейной материальной помощью или подарком. Поскольку речь идет о первой степени родства, при резидентстве обеих сторон применяется нулевая ставка.

Но если переводы поступают от большого количества разных людей, имеют большой объем или не имеют понятного экономического объяснения, могут возникнуть вопросы их природы. Особенно если это фактически оплата товаров, услуг или аренды, но документально она не оформлена.

Подарок, ссуда или возврат долга

Не любая передача средств меж родственниками является дарованием. От правового основания зависит, возникает ли налог и кто его платит.

Подарок

По статье 717 Гражданского кодекса Украины, дарование предусматривает безвозмездную передачу имущества в собственность другому лицу. Если родители передают ребенку 300 000 грн. без обязанности возвращения, это может быть денежным подарком.

Для значительных сумм целесообразно оформлять письменный договор дарения. Согласно статье 719 ГК Украины, договор дарения валютных ценностей на сумму более 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан между физическими лицами заключается письменно и нотариально удостоверяется.

Ссуда

Ссуда регулируется статьей 1046 ГК Украины. Заемщик обязуется вернуть ссудодателю такую же сумму полученных средств.

К примеру, родители передали ребенку 500 000 грн на приобретение квартиры, но договорились, что через два года сумма будет возвращена. Это ссуда, а не подарок. Возврат основной суммы долга не является новым налогооблагаемым доходом ссудодателя.

Для таких операций следует заключить письменный договор займа, указать срок возврата и хранить банковские подтверждения передачи и возврата средств.

Возврат долга

Если человек возвращает родственнику деньги, которые раньше одолжил, это не подарок и не новый доход. Но нужно иметь доказательства первоначального займа: договор, расписку, банковские переводы, переписку или другие документы.

Семейные расходы и алименты

Если один из супругов переводит другому деньги на коммунальные услуги, питание, ремонт, обучение детей или другие общие нужды, это не обязательно подарок. Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, имущество, приобретенное супругами во время брака, по общему правилу является общей совместной собственностью.

Алименты имеют особый режим. Согласно подпункту 165.1.14 НКУ, алименты, полученные в соответствии с законодательством — в частности, по решению суда или добровольной договоренностью, — не включаются в налогооблагаемый доход получателя.

Однако не каждый перевод с назначением на содержание автоматически является алиментами в понимании этой нормы. Для подтверждения их правовой природы важны документы и обстоятельства операции.

Переводы из-за границы

Если родственник посылает деньги из другой страны, нужно учитывать не только место отправки платежа, но и налоговое резидентство обеих сторон.

Например, мать, которая является налоговой нерезидентом Украины, передает дочери-резидентке 30 000 евро на приобретение жилья. Несмотря на близкую степень родства, такой подарок по общему правилу облагается налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Если же мать физически находится за границей, но остается налоговой резиденткой Украины, а дочь также резидентка Украины, к подарку могут применяться правила нулевой ставки. Сам факт проживания за границей или использование иностранного банковского счета автоматически не определяет налоговое резидентство.

Валюта перевода не изменяет ставку налога. Если подарок подлежит налогообложению, то его стоимость определяется в гривневом эквиваленте по правилам Налогового кодекса. Также следует учитывать международные договоры об избежании двойного налогообложения и возможности зачисления налогов, уплаченных за границей, согласно статье 13 НКУ.

Когда банк или налоговая могут спросить пояснение

Банковский финансовый мониторинг и налоговый контроль — разные процедуры. В соответствии с Законом Украины №361-IX, банки анализируют финансовые операции клиентов. Если переводы не соответствуют обычному финансовому профилю лица, имеющего непонятное экономическое назначение или другие рисковые признаки, банк может попросить объяснить происхождение средств.

Пороговой считается финансовая операция в размере от 400 000 грн. Сам факт получения такой суммы не означает автоматического нарушения или возникновения налогового обязательства; Подозрительные операции могут анализироваться независимо от суммы.

Налоговая может получать налоговую информацию и проводить проверки при наличии законных оснований. В то же время зачисление денег на карточку не предоставляет контролирующему органу неограниченный доступ ко всем счетам и операциям физического лица. Согласно подпункту 20.1.5 НКУ, информация об объеме и обращении средств на счетах может получаться налоговым органом на основании решения суда, кроме других прямо предусмотренных законом случаев.

Как подтвердить семейную помощь

Чтобы избежать недоразумений, следует хранить документы, объясняющие происхождение и основание перевода. Для подарка от родителей, детей, супругов или других близких родственников целесообразно иметь свидетельства о рождении, браке или документах об усыновлении.

Для внушительных сумм желательно оформлять письменный договор дарения. Согласно статье 719 ГК Украины, договор дарения валютных ценностей на сумму более 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан между физлицами заключается письменно и нотариально удостоверяется.

Если деньги передаются в долг, требуется договор займа или расписка, а также подтверждение фактической передачи и возврата средств. Для международных переводов дополнительно следует хранить документы об отправителе, его налоговом резидентстве, происхождении средств и банковских подтверждениях операции.

Важно, чтобы документы позволяли установить, кто, кому, когда и на каком основании он передал деньги. Само назначение платежа не является безусловным подтверждением правовой природы сделки.

Если налоговая считает перевод доходом

Если налоговая требует объяснить поступления, нужно предоставить информацию об отправителях, суммах, датах и правовых основаниях переводов, добавив соответствующие документы.

Если контролирующий орган принял налоговое уведомление-решение, его можно обжаловать административно или в суде. Общий срок административного обжалования составляет 10 рабочих дней после дня получения налогового уведомления-решения в соответствии со статьей 56 НКУ.

В споре важно доказать, что средства были подарком, ссудой, возвратом долга или компенсацией расходов, а не оплатой товаров или услуг. Верховный Суд в спорах по банковским поступлениям обращает внимание на необходимость исследовать реальную природу операций: зачисление средств на счет не доказывает автоматически получение налогооблагаемого дохода. В то же время ссылка на ссуду или иную необлагаемую налогом операцию должна подтверждаться надлежащими доказательствами.

Практическое заключение

Переводы между родственниками не облагаются налогом только при определенных условиях, а не просто из-за наличия семейных связей. Для подарков между резидентами Украины первой и второй степеней родства действует нулевая ставка; от другого родственника-резидента — 10%, а от нерезидента — 23%.

Возврат займа, собственных средств и компенсация общих расходов нельзя автоматически приравнивать к налогооблагаемому доходу. Главное правило: налог уплачивается не за сам факт получения денег на карту, а при наличии дохода, который в соответствии с Налоговым кодексом подлежит налогообложению.

Чтобы доказать, что перевод является семейной помощью, важно правильно определить его правовую природу и иметь подтверждающие документы.

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