Переводы в евро могут подешеветь: что изменит система SEPA, за которую проголосовали в Раде

Евро / © Unsplash

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Верховная Рада 10 ноября приняла за основу доработанный законопроект №14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к Единой зоне платежей в евро SEPA . Для украинцев это перспектива дешевле передавать деньги семье или платить европейским контрагентам.

Решение зафиксировано в официальной карточке законопроекта на сайте парламента .

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Документ готовится ко второму чтению, и он должен согласовать украинское законодательство с правом ЕС и критериями Европейского платежного совета. После этого — дальнейшие законодательные шаги и присоединение банков и платежных учреждений к соответствующим схемам, а затем переводами смогут пользоваться клиенты.

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Система SEPA унифицирует электронные платежи в евро и охватывает 41 страну, члены ЕС и территории вне Союза, в частности Молдову, Великобританию и Швейцарию. Украина в этот список пока не входит.

Как изменятся комиссии и скорость перевода

Обычная схема SEPA Credit Transfer, сокращенно SCT, позволяет переводить евро с одного платежного счета на другой. Его можно использовать для разового платежа, регулярной оплаты аренды или массового перечисления зарплат. Для этого плательщики должны формально присоединиться к схеме.

По правилам SCT, "в пути" из платежа не вычитают деньги, поэтому передается вся первоначальная сумма. В то же время, каждый клиент может платить комиссию своему банку или другому предоставлятелю услуги. И в целом, несмотря на подключение к системе, стоимость конкретного перевода будет зависеть именно от тарифов банков.

Относительно мгновенных платежей существует отдельная схема — SCT Inst. В ней средства становятся доступными менее чем за 10 секунд . Она работает круглые сутки во все календарные дни.

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Насколько ощутимым может быть изменение для клиента, показывает опыт Молдовы. По словам главы ее Национального банка Анки Драгу, переводы по европейским стандартам там доступны с 6 октября 2025 года. В интервью, опубликованном Европейским платежным советом 20 октября 2026 года, он описал и удешевление, и сокращение ожидания.

«Средняя комиссия за операцию снизилась примерно до одного евро по сравнению с предыдущими комиссиями от двадцати до двухсот евро. В то же время сроки выполнения сократились с трех-пяти дней до, в большинстве случаев, того же или следующего рабочего дня», — рассказала Драгу.

Однако даже в Молдавии тарифы разнятся. Как отметила глава Нацбанка, некоторые банки ЕС все еще берут за платежи в Молдову больше, чем за переводы внутри Евросоюза, поскольку страна не является его членом. Для украинских клиентов стоимость перевода будет зависеть от тарифов их банков после подключения.

Как Украина готовилась к SEPA

В мае 2026 года уже продолжалась подготовка законопроекта №14327 для присоединения к SEPA . На голосование 10 ноября вынесли доработанную редакцию №14327-д, которую в тот же день профильный комитет рекомендовал принять за основу и доработать с учетом замечаний.

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Параллельно НБУ готовил платежную инфраструктуру. По его данным, с декабря 2024 года в Украине работает СЭП-4.1 с мгновенными переводами. Она использует стандарт ISO 20022 и SEPA, чтобы упростить будущую интеграцию с платежным рынком ЕС.

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