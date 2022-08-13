Перезапуск украинской экономики можно производить уже сейчас — Сергей Лабазюк

Украинская экономика, производство – в том числе и релокация бизнеса вместе с печатью гривны – действенные методы, которые можно применять уже сейчас. Не дожидаясь поддержки от международных партнеров и запуска "плана Маршала".

Такое мнение в прямом эфире телемарафона "Единые новости" высказал народный депутат Украины, член политической партии "За Майбутнє" Сергей Лабазюк.

По его убеждению, уже сегодня можно перезапустить отечественную экономику в регионах Украины, где относительно безопасно и не ведутся активные боевые действия.

"Не нужно бояться печати гривны, если бы этого не боялись украинские банки или другие финансовые учреждения. Но здесь есть важный момент – отпечатанные средства нужно "не проедать" на социальные статьи расходов, а направлять на отечественную экономику, ориентированную, например, на добычу полезных ископаемых или переработку. Мы получим новые рабочие места, уплату налогов и наполнение в бюджет. То есть, эти средства будут вращаться внутри страны – на внутреннем рынке. Что не приведет к девальвации, а наоборот – перезапустит бизнес и будет способствовать более быстрому экономическому обновлению", — заявил парламентарий.