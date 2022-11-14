Перспективы становятся мрачнее: МВФ сделал неутешительный прогноз по мировой экономике

Глобальный кредитор прогнозирует рост экономики 2023 года лишь на 2,7% – это на 0,2% меньше предыдущего прогноза.

В Международном валютном фонде заявили, что перспективы мировой экономики становятся еще мрачнее, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Об этом пишет Reuters.

Среди причин нелестных прогнозов в МВФ назвали усиление денежно-кредитной политики, вызванное высокой инфляцией, слабыми темпами роста в Китае, а также перебоями с поставками и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными вторжением России в Украину.

В прошлом месяце МВФ снизил свой прогноз глобального роста на 2023 год до 2,7% по предварительному прогнозу в 2,9%.

В блоге, подготовленном к саммиту лидеров G20 в Индонезии, МВФ сообщил, что последние экономические показатели "подтверждают, что перспективы мрачнее", особенно в Европе.

"Проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает на то, что впереди нас ждут новые вызовы. Однако благодаря осторожным политическим действиям и общим многосторонним усилиям мир может двигаться к более сильному и более инклюзивному росту", — объяснили в пресс-службе МВФ.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Прогнозы по экономике Украины

Президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает падение экономики из-за войны, которую начала Россия. Украина и дальше нуждается в огромной финансовой поддержке. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

Она также отметила, что по результатам 2022 года экономика Украины упадет на 30%.

"Чтобы экономика Украины не упала, нужна ежемесячная помощь в $3-3,5 млрд. В США и ЕС опасаются рецессии, поэтому предоставление этой поддержки вызов", — пояснила она.

Падение украинской экономики – прогноз от МВФ

Читайте также: