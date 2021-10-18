Первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" полностью заполнена техническим газом.

Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил оператор проекта — компания "Nord Stream 2 AG".

Согласно данным оператора, в соответствии с планом и проектными требованиями, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

Оператор также отмечает, что этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG", — говорится в сообщении.

Напомним:

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, готов к запуску. Ожидается только разрешение от немецких властей, после чего экспорт газа будет осуществляться по новому трубопроводу.

по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, готов к запуску. Ожидается только разрешение от немецких властей, после чего экспорт газа будет осуществляться по новому трубопроводу. 4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в частности условия для сертификации.

Новости мира: "Северный поток - 2" начали наполнять газом

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