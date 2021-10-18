Первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
Первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" полностью заполнена техническим газом.
Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил оператор проекта — компания "Nord Stream 2 AG".
Согласно данным оператора, в соответствии с планом и проектными требованиями, нить наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.
Оператор также отмечает, что этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем.
"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG", — говорится в сообщении.
Напомним:
- Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет поступать в Европу в обход Украины, готов к запуску. Ожидается только разрешение от немецких властей, после чего экспорт газа будет осуществляться по новому трубопроводу.
- 4 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", поскольку компания Nord Stream 2 AG выполнила соответствующие условия, в частности условия для сертификации.