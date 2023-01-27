Первый "финансовый Рамштайн": названы четыре приоритетных сферы для восстановления Украины и сколько средств на это нужно

В четверг, 26 января, состоялось первое заседание Наблюдательного совета межведомственной Координационной Платформы доноров, или так называемый "финансовый или экономический Рамштайн". Во время встречи украинская сторона указала на 4 приоритетные сферы для восстановления страны и сообщила, что на срочные ремонтные работы по предварительной оценке нужно 5,7 млрд долл., а на проекты — 17 млрд долл.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, что 4 приоритетными сферами для восстановления являются:

энергетика;

разминирование;

строительство жилья;

критическая инфраструктура (газо-, тепло, водоснабжение, больницы, образовательные учреждения, дороги, мосты).

Нардеп добавил, что "финансовый Рамштайн" предназначен для координации усилий доноров и украинской власти по существующим и новым механизмам поддержки бюджета, стабилизации экономики и восстановлению/модернизации Украины. Эта платформа включает представителей правительств стран G7, ключевых МФО, но открыта для всех союзников и партнеров Украины.



"Платформа создана по аналогии с "энергетическим Рамштайном", начатым на донорской конференции в Париже в декабре прошлого года в ответ на террористические атаки РФ на энергетическую инфраструктуру, и собственно военного "Рамштайна" — инициативы, которая оказалась чрезвычайно успешной для координации предоставления союзниками военной помощи" Украине", — объяснил он.

Следующее заседание запланировано на начало марта этого года.

Финансовая помощь союзников

Напомним, Европейский Союз озвучил начало работы многосторонней донорской координационной платформы, которая будет помогать Украине в процессе восстановления и восстановления после разрушений, нанесенных российской агрессией. В ЕС отмечают, что будут продолжать играть ведущую роль в поддержке процесса восстановления и восстановления Украины, а также обеспечат, чтобы поступление инвестиций в страну происходило одновременно с осуществлением ключевых реформ.

Президент Владимир Зеленский уже пригласил американский бизнес сотрудничать с Украиной во всех сферах. По его словам, Украина уже смогла начать сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs.

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