Петр Пожарко: Ни один международный документ не обязывает Украину запретить использование асбеста

В интервью РБК исполнительный директор Ассоциации «Украинское хризотиловое объединение» Петр Пожарко заявил: «Ни один международный документ, включая Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, Директиву 2009/148/EC и Регламент Европейского парламента и Совета «Производство, размещение и использование химических веществ в ЕС», не обязывает Украину запретить использование какого-либо вида асбеста.

В соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, Украина должна приблизить национальное законодательство в сфере технического регулирования, стандартов и оценки соответствия к современному европейскому законодательству. Однако Соглашение прямо не запрещает производство и использование какого-либо химического вещества, включая хризотиловый асбест».

Кроме того, в этом же интервью Тарас Косцьовят, коммерческий директор ООО «Краматорский шифер», заявил, что уже сейчас, накануне осенне-зимнего периода, в Украине наблюдается острый дефицит шифера. Плановый довоенный объем рынка шифера в 2022 году должен был составить 4,5 млн. листов шифера. Исходя из сегодняшней ситуации, по самым скромным оценкам, в Украине востребованность шифера вырастет не менее чем на 100% и составит около 9-10 млн. листов. В этом году собственное производство шифера на единственном работающем заводе составит только 3 млн. листов, при этом импорт шифера из стран-агрессоров россии и беларуси отсутствует по всем понятным причинам. В итоге, дефицит шифера составит порядка 7 млн. листов или 13,6 млн. кв. метров кровли. Сейчас, когда «Краматорский шифер» вынужденно простаивает, он имеет заявки от партнеров примерно на 1,5 млн. листов. И это только часть потребностей.

Также Петр Пожарко и Тарас Косцьовят пояснили, действительно ли асбест так опасен, как о нем говорят законодатели. Что ждёт население Украины, если асбест будет запрещён. И действительно ли запрет асбеста – условие, которое ЕС поставил Украине.