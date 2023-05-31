ПФУ рассказал, насколько повысят пенсии пенсионерам: почему доплаты могут быть несущественными

С 1 июня работающим пенсионерам начнут выплачивать пересчитанные пенсии. Перерасчет выплатят сразу за три месяца – апрель, май, июнь. Однако в ПФУ предупредили, что повышение может оказаться несущественным.

Какую доплату получат работающие пенсионеры в июне

По словам директора департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елены Охрименко, размер повышения пенсии рассчитывается в зависимости от страхового стажа и размера текущей заработной платы пенсионера. "Для каждого человека это повышение индивидуально. Оно может составлять от 100 гривен до 1000-1200 гривен, в зависимости от заработка за последние два года".

Зарплата для перерасчета будет учитываться с 1 июля 2000 года, то есть дополнительно будет включено два года последнего периода перерасчета (с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2023 года).

Кто из пенсионеров получит доплаты

Доплаты в июне получат пенсионеры, которые на 1 апреля накопили не менее 24 месяцев дополнительного стажа, а также, если после последнего перерасчета их выплаты прошло не менее 24 месяцев.

Также получат доплаты те пенсионеры, которые не получали перерасчет в течение двух лет, поскольку прекратили работу только через несколько месяцев после последнего перерасчета. Пересчет их пенсий будет включать всего несколько месяцев, которые они работали.

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