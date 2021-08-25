Пик сезона: в Херсонький области фермеры продают арбузы за бесценок

На рынках ягода стоит от двух гривен.
Пик сезона арбузов и дынь: в Херсонской облас фермеры на поле продают башню за 50-60 копеек за килограмм.
Об этом рассказали в Сніданку 1+1.
Эксперты утверждают, что цена упала из-за низкого спроса и высокий урожай. Именно поэтому много арбузов и дынь просто сгнивают на полях.
Между тем цена на рынках юга Украины — от двух до пяти гривен за килограмм. В супермаркетах за некоторые виды арбузов люди отдают от 14 гривен.
Как сообщалось, цены на дыни выросли на треть. В разгар сезона эта сладкая бахчевых культур в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке.