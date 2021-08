Письмо отца к ребенку: девять уроков о деньгах, которые большинство понимают слишком поздно

По мнению американцев, автор советов прекрасно разбирается в финансовых вопросах и аспектах человеческого поведения.

Иногда люди понимают свои ошибки поздно, а стоят они слишком дорого. Но есть несколько важных советов, которые помогут изменить отношение как к финансам, так и в жизни.

Свои советы в издании CNBC опубликовал автор книги "Психология Денег" Морган Хаузел. Книга имеет впечатляющий успех, а критики предсказывают, что ее признают бестселлером.

Морган Хаузел — эксперт по поведенческим финансам и бывший обозреватель "The Wall Street Journal" и "The Motley Fool". Он также является лауреатом премии "The New York Times Sidney Award" и двукратным финалистом премии Джеральда Леба за выдающиеся достижения в деловой и финансовой журналистике.

Так, в июне 2019 года Хаузел стал молодым отцом, что подтолкнуло его к написанию письма маленькой дочери. В письме он перечисляет важные советы, которые помогут во взрослой жизни успешно построить финансовую стратегию и не оставаться в с "пустыми карманами".

1. Не стоит недооценивать роль случая в жизни.

Легко предположить, что богатство или бедность являются нашим выбором, но еще легче недооценить роль случая в жизни. Семьи, ценности, страны и поколения, в которых мы родились, а также люди, с которыми мы случайно встречаемся на своем пути, — все это играет большую роль в наших результатах, больше, чем желание людей это признать.

Хотя вы должны верить в ценности и вознаграждение за упорный труд, также важно понимать, что не каждый успех является результатом тяжелого труда и не вся бедность возникает из-за лени. Помните об этом при формировании мнения о других, в том числе о себе.

2. Самый высокий дивиденд, выплачиваемый деньгами, — это способность контролировать время.

Возможность делать то, что вы хотите, когда хотите, где хотите, с кем хотите и столько времени, сколько хотите, обеспечивает длительный уровень счастья, который не может предложить никакое количество "модных вещей". Радость от покупок быстро проходит. Но работа с гибким графиком и короткими поездками на работу никогда не устареет. Возможность выйти на пенсию, когда захочешь, никогда не устареет. Достижения независимости — наша конечная цель в жизни. Но независимость — это не принцип "все или ничего". Каждый сэкономленный доллар — это как владение кусочком своего будущего, которым в противном случае мог бы управлять кто-то другой, исходя из своих приоритетов.

3. Не рассчитывайте на то, что вас испортят.

"Никто не может понять ценность доллара, не испытав его дефицит. Поэтому, хотя мы с твоей матерью всегда будем делать все возможное, чтобы поддержать тебя, мы не собираемся тебя баловать", — отметил автор.

Узнав, что вам не может принадлежать все, чего вы хотите, — это единственный способ понять потребности и желания. Это, в свою очередь, научит вас составлению бюджета, экономии и оценке того, что у вас уже есть. Умение быть бережливым, не причинив вреда — это важный жизненный навык, который будет кстати при неизбежных жизненных взлетах и падениях.

4. Успех не всегда приходит от больших действий.

По определению Наполеона, гений — это человек, "который может делать обычные вещи, когда все вокруг теряют разум". То же самое и с деньгами. Вам не нужно делать удивительные вещи, чтобы со временем оказаться в хорошем месте. Избегать катастрофических ошибок (крупнейшая из которых — зарываться в долги) гораздо эффективнее, чем любой модный финансовый совет.

5. Живите по средствам.

Способность жить с меньшими затратами — один из самых мощных финансовых рычагов. Человек, который зарабатывает 50 000 долларов в год, но ему нужно всего 40 тыс. долларов, чтобы быть счастливым, богаче человека, который зарабатывает 150 000 долларов, но ей нужно 151 тыс. долларов, чтобы быть счастливой. Инвестор, который зарабатывает 5% прибыли, но имеет низкие затраты, может быть лучшим, чем инвестор, который зарабатывает 7% в год, но ему необходим каждый цент. От того, сколько вы зарабатываете, не зависит, сколько у вас есть; а от того, сколько у вас есть, не зависит, сколько вам нужно.

6. Передумать — это нормально.

До 18 лет жизнь почти ни у кого не выяснена, так что это не конец света, если вы выберете специальность, которая вам не понравится. Можно иметь научную степень в области, от которой вы не на 100% в восторге. Это нормально — признать, что ваши ценности и цели изменились. Простить себя за то, что вы изменили свое мнение, — это суперсила, особенно когда вы молоды.

7. У всего есть цена.

Цена карьеры — время, проведенное вдали от друзей и семьи. Цена долгосрочной рыночной доходности — это неопределенность. Цена балования детей — это их незащищенные жизни. Все имеет свою цену, и большая часть этих цен скрыта. Иногда за них стоит платить, но никогда не следует игнорировать их истинную цену. Как только вы примете это, вы начнете рассматривать такие вещи, как время, отношения, автономию и творчество, как валюты, не менее ценные, чем наличные деньги.

8. Деньги — не мерило успеха.

Уоррен Баффет однажды сказал: "Настоящий успех в жизни — это когда количество людей, которых вы любите, также любит вас". И эта любовь в основном зависит от того, как вы относитесь к людям, а не от вашего уровня собственного капитала. Деньги не принесут вам (и многим другим) того, чего вы хотите больше всего. Никакие деньги не могут компенсировать недостаток характера, отсутствие честности и искреннего сочувствия к другим. Это важнейший финансовый совет.

9. Не принимайте слепо ни один из советов, который вам дают.

Это то, что большинство людей усваивают слишком поздно. Но не стесняйтесь отвергать советы. Ваш мир будет отличаться от моего, как мой отличается от моих родителей. Ни у кого нет абсолютно одинаковых, и ни у кого нет правильных ответов. Никогда не прислушивайтесь к советам, не привязывая их к своим ценностям, целям и обстоятельствам.

