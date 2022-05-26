Планируют ли банки повысить курс доллара: ответ НБУ

В НБУ считают, что банки не будут повышать курс доллара на необоснованно высокие уровни, потому что есть конкуренция за клиентов.

В долгосрочном периоде фиксированный курс имеет больше недостатков – это создает экономические дисбалансы, снижает конкурентоспособность наших производителей.

Об этом в интервью Forbes заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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"Наше решение о разблокировании курсов безналичных операций граждан за границей создало одинаковые условия для украинцев, вынужденно находящихся за границей и для тех, кто остался в стране. По нашим расчетам, средний объем безналичных расчетов за товары и услуги по украинским картам в апреле составил около $125 на одного человека, то есть для обычного украинца определенный рост курса операций не создаст значительных неудобств.Я видел в Сети опасения, что банки поднимут курсы до необоснованно высоких уровней, но мы понимаем, что так они сделать не смогут, ведь есть конкуренция за клиентов. Как следствие, ключевые игроки если и подняли курсы для операций граждан за рубежом, то незначительно", — сказал он.

Ранее в НБУ объяснили, что решение о снятии ограничения на установление банками курса продажи наличной валюты и курса операций за границей не более 10% от официального необходимо для снижения давления на международные резервы Украины и уменьшения возможностей для спекуляций на наличном рынке.

Ежедневно украинские банки перечисляют около $100 млн в пользу международных платежных систем из-за немалых объемов операций с гривневыми картами за рубежом. В частности, 35% от общего объема операций украинцев за рубежом в апреле приходилось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. По итогам 20 дней мая этот показатель составляет 45% (22 млрд грн).

Напомним, Национальный банк Украины от 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

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