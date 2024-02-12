Плата за коммуналку: кто из пенсионеров может получить 100% скидки – список

Некоторые пенсионеры могут не платить счета за коммунальные услуги.
В Украине определенный перечень людей пенсионного возраста может получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности, имеют право на полную скидку на оплату коммуналки, покупку твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.
Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.
Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право бывшие:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Однако членам семьи пенсионера такая льгота не предоставляется.
При каких условиях предоставляется льгота
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.
С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.
Льгота предоставляется в течение 12 месяцев от месяца для определения такого права.
Необходимые документы:
- справка или записи в трудовой книжке, удостоверяющие данные о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям,
- на основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).
Для назначения льготы пенсионерам нужно предоставить:
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Напомним, в Украине в марте повысят пенсию на 1 тысячу гривен, но не всем.
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