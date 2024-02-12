Плата за коммуналку: кто из пенсионеров может получить 100% скидки – список

Некоторые пенсионеры могут не платить счета за коммунальные услуги.

В Украине определенный перечень людей пенсионного возраста может получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности, имеют право на полную скидку на оплату коммуналки, покупку твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право бывшие:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Однако членам семьи пенсионера такая льгота не предоставляется.

При каких условиях предоставляется льгота

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

С 1 января 2024 года размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев от месяца для определения такого права.

Необходимые документы:

справка или записи в трудовой книжке, удостоверяющие данные о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям,

на основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).

Для назначения льготы пенсионерам нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Напомним, в Украине в марте повысят пенсию на 1 тысячу гривен, но не всем.

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