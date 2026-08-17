Платежка за газ может вырасти из-за одной ошибки: украинцам напомнили о важном условии

Газоснабжение / © pexels.com

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Украинцам напомнили, что несвоевременная передача показаний газового счетчика может привести к завышенным начислениям и появлению долга, которого фактически нет. Чтобы в платежке учли реальный объем потребленного газа, показания счетчика следует передавать ежемесячно с 1 по 5 число включительно.

Об этом сообщает "Газ Правда".

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Сделать это можно несколькими способами: через мобильное приложение «Куб» от Нефтегаза, сайт GASUA, личный кабинет на сайте оператора газораспределительных сетей, а для клиентов «Газсети» также через чат-боты в Telegram или Viber или по телефону колл-центра 0 800 303 104.

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Если показания не передать своевременно, объем потребления может быть рассчитан по так называемому плановому ежемесячному объему. Он может оказаться больше фактического потребления.

В этом случае в платежке может появиться завышенная сумма или даже долг, хотя реально потребитель использовал меньше газа.

Показания нужно передавать даже тогда, когда человек временно не проживает в доме или вообще не пользуется газом. В таком случае каждый месяц следует подавать те же, неизменные данные счетчика.

Как сообщалось, летом специалисты “Газораспределительных” сетей продолжают проверять состояние внутридомовых систем газоснабжения в многоэтажках. Поэтому в августе жителям таких домов нужно будет сделать третий платеж за природный газ.

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Напомним, в Украине владельцев квартир и частных домов, жилье которых было повреждено или стало непригодным для безопасного газоснабжения из-за войны, освободили от оплаты услуги по распределению газа. Льгота будет действовать в течение всего периода, пока газоснабжение в дом остается отключенным. Кроме того, потребителям не нужно ежемесячно передавать показания газовых счетчиков.

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