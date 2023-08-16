Платежки за газ приходят, даже если вы уехали или дом разрушен: что тогда делать

Многие украинцы, чьи дома разрушены войной, или выехавшие из своих домов, продолжают получать счета за газ.

Как разобраться с накопленными долгами и можно ли их "списать", рассказал юрист в энергетической сфере Олег Бакулин.

Что делать, если вы уехали

По его словам, если человек долго не жил в своем доме и не передавал показатели счетчика, то потом все равно в любой момент можно будет подать фактические показатели с фото. Тогда газовая компания должна произвести перерасчет. Однако за распределение газа все равно нужно будет регулярно платить, независимо от фактического места жительства.

"Если жилец дома уехал, ему все равно придется платить операторам ГРМ за распределение газа. Но другой вопрос – по оплате за газ как товар, ведь фактически он не потребляется", – сказал эксперт.

Бакулин, что людям, у которых нет счетчика, в этой ситуации сложнее.

"Тогда такой потребитель должен доказать, что не проживал по этому адресу в период начислений. Сделать это можно посредством справки, что человек не проживал по этому адресу от определенной даты и предоставить его газораспределительной компании", — пояснил он.

Что делать, если ваш дом разрушен, а платежки за газ приходят

Олег Бакулин объяснил, что если здание разрушено, оператор газораспределительных сетей (ГРМ) точно об этом знает, и должен сообщить об этом поставщику. Поставщик в свою очередь должен прекратить начисление клиенту долгов за газ.

"Однако, учитывая недобросовестность некоторых операторов, гражданину, оказавшемуся в этой сложной ситуации, нужно получить справку (обычно может подойти документ от ГСЧС или Нацполиции, осматривающих место трагедии) о том, что здание действительно разрушено. И предоставить его газоснабжающей компании", – советует юрист.

Ранее в "Нефтегазе" рассказали, какой будет цена на газ в новом отопительном сезоне.

Читайте также: