Платежки за отопление поменяются: как новый закон об ИТР повлияет на счета
Индивидуальные тепловые пункты станут обязательными.
Правительство Украины приняло важное решение, которое может повлиять на оплату коммунальных услуг по всей стране, включая Сумы. Речь идет о законопроекте, что делает обязательным установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) во всех многоквартирных домах, подключенных к централизованному отоплению.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
ИТР — это компактное устройство, которое устанавливается в подвале дома и позволяет гибко регулировать подачу тепла и горячей воды непосредственно для этого объекта. По словам Министерства развития общин и территорий, это не только улучшит качество услуг, но и поможет существенно сэкономить.
Что это значит для сумчан
Благодаря ИТР, жители смогут сами контролировать потребление тепла, что позволит снизить суммы в платежках.
Также законопроект предусматривает, что затраты на установку и обслуживание ИТР будут включены в тариф на транспортировку тепловой энергии. Это может привести к изменениям в структуре платежей, хотя в правительстве уверяют, что конечная цель — снижение счетов, а не их рост.
ИТР обеспечат стабильное отопление и горячую воду, устраняя перепады температуры, которые часто являются проблемой в старых системах.
Инициатива, поддержанная в рамках Плана приоритетных действий Правительства и программы Ukraine Facility, является частью масштабной модернизации тепловой инфраструктуры Украины. Последствия ее внедрения сумчане смогут ощутить уже в ближайшие отопительные сезоны.
Напомним, оплата коммунальных платежей ежемесячно «съедает» львиную долю доходов большинства семей, поэтому вопрос экономии ресурсов достаточно актуален для каждого украинца.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги.