Платежки за отопление поменяются: как новый закон об ИТР повлияет на счета

Правительство Украины приняло важное решение, которое может повлиять на оплату коммунальных услуг по всей стране, включая Сумы. Речь идет о законопроекте, что делает обязательным установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) во всех многоквартирных домах, подключенных к централизованному отоплению.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

ИТР — это компактное устройство, которое устанавливается в подвале дома и позволяет гибко регулировать подачу тепла и горячей воды непосредственно для этого объекта. По словам Министерства развития общин и территорий, это не только улучшит качество услуг, но и поможет существенно сэкономить.

Что это значит для сумчан

Благодаря ИТР, жители смогут сами контролировать потребление тепла, что позволит снизить суммы в платежках.

Также законопроект предусматривает, что затраты на установку и обслуживание ИТР будут включены в тариф на транспортировку тепловой энергии. Это может привести к изменениям в структуре платежей, хотя в правительстве уверяют, что конечная цель — снижение счетов, а не их рост.

ИТР обеспечат стабильное отопление и горячую воду, устраняя перепады температуры, которые часто являются проблемой в старых системах.

Инициатива, поддержанная в рамках Плана приоритетных действий Правительства и программы Ukraine Facility, является частью масштабной модернизации тепловой инфраструктуры Украины. Последствия ее внедрения сумчане смогут ощутить уже в ближайшие отопительные сезоны.

Напомним, оплата коммунальных платежей ежемесячно «съедает» львиную долю доходов большинства семей, поэтому вопрос экономии ресурсов достаточно актуален для каждого украинца.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги.