Платежки за отопление можно уменьшить вдвое: какой способ работает

Как отапливать дом кукурузой

Реклама

В преддверии холодов украинцы активно ищут способы, как сэкономить на отоплении. Есть вариант, который может снизить суммы в платежках до 50%. Речь идет о том, чем именно следует топить дома, чтобы сохранять тепло и экономить. Попробуйте лайфхак с кукурузным зерном.

Об этом пишет Agronews.

Реклама

Как кукурузное зерно помогает вдвое снизить расходы на отопление

Конечно, такой вид топлива подойдет не каждому котлу. Но если ваш котел справится с такой задачей, попробовать отапливать дом кукурузой стоит. Речь идет об обмолоченном зерне, а не о целых початках. По теплотворным свойствам кукурузное зерно почти не уступает древесным гранулам.

Реклама

Килограмм сухой кукурузы выделяет ориентировочно 4–4,5 кВт-ч энергии, тогда как аналогичная масса пеллет дает около 4,5–5 кВт-ч. Но есть существенный нюанс: чтобы теплоотдача была максимальной, влажность обмолоченного зерна не должна превышать 14%.

Кроме того, надо учитывать высокий уровень зольности — от 1,2% до 1,5%. Главная сложность состоит в том, что при высоких температурах зола от агробиомассы подвержена спеканию. В процессе сгорания она превращается в жесткий шлак, который быстро блокирует работу котла.

Почему нельзя топить кукурузой через обычный котел

Кукуруза загорается и сгорает значительно быстрее стандартных дров. Для стабильного и безопасного процесса отопления требуется специальная автоматика, где механический шнек подаёт топливо дозированными микропорциями.

Если засыпать зерно в стандартный пеллетный котел, горелка моментально забьется спеченным шлаком. В этом случае подойдет котел, рассчитанный на биомассу. Это могут быть агрегаты с подвижным колосниковым полотном или встроенной механической самоочисткой.

Реклама

Также не пренебрегайте химическими свойствами сырья. При термическом разложении зерна выделяются вещества, которые с накопленным конденсатом провоцируют интенсивную коррозию металлических стенок. Именно поэтому котел должен быть пригоден к более агрессивной эксплуатации.

Выгодность такого отопления и риски

Максимальную выгоду от такого отопления могут получить аграрии, фермерские хозяйства или жители сел, которые имеют большое количество зерна или возможность купить его прямо с поля.

В период сбора урожая цена на фуражную кукурузу может быть на 30–50% ниже рыночной стоимости древесных пеллет. Так что экономия очевидна, если правильный котел у вас уже есть.

Перед использованием хорошо просушите кукурузное зерно. Влажное будет выделять много сажи и дыма, а эффективность отопления упадет. Также до наступления холодов нужно позаботиться о защите такого топлива от вредителей, особенно крыс и мышей.

Реклама

Сколько дров нужно для отопления дома

Напомним, перед началом отопительного сезона владельцам домов с печным или котловым отоплением важно правильно рассчитать запас дров. Объем топлива зависит не только от площади, но и от теплопотерь дома, его утепления, погоды и эффективности отопительного прибора.

Например, хорошо утепленному зданию площадью 100 м² может хватить 5–7 м³, тогда как дырявому понадобится от 12–15 м³. Если же дрова нужны только в качестве резерва на случай отключений, сезонную норму можно пропорционально уменьшить или рассчитывать на определенное количество дней автономности.

Влажные дрова тратят энергию на испарение воды, чадят и дают меньше тепла, чем хорошо высушенные. Твердые породы — дуб, граб, бук, имеют большую плотность и теплоотдачу на кубометр, чем сосна или другие более мягкие виды.

1 кг сухих дров дает около 3 кВт-ч полезного тепла. Следовательно, при необходимости 60 кВт-ч в сутки уйдет ~20 кг дров, а при 100 кВт-ч — около 33 кг. Поскольку зима может быть холоднее, а качество топлива или теплопотери хуже ожидаемых, если дрова являются основным источником тепла, специалисты рекомендуют заказывать их с резервом в 10–15%.

Новости партнеров

Новости партнеров