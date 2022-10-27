Платили налоги в РФ: в Днепре арестовали здания и нефтебазу, владельцами которых являются россияне

В Днепре правоохранители арестовали имущество нескольких предприятий, уплачивавших налоги в России.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, конечными собственниками предприятий являются граждане России. Правоохранители наложили арест на нежилые помещения коммерческого назначения и целостный имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тыс. кв. м. Общая сумма арестованного имущества составляет более 60 млн. грн.

"По данным следствия, юридические лица днепровских ООО тесно сотрудничали с государством-агрессором. Их владельцы – два резидента РФ, а основным видом деятельности является предоставление в аренду недвижимого имущества. Прибыль от хозяйственной деятельности они получают в Украине и уплачивают налоги в государственный бюджет РФ, финансируя войну", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Арест российского имущества в Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины правоохранители арестовывают имущество россиян, работая в Украине, платят налоги оккупанту.

В частности, стражи порядка наложили арест на корпоративные права компаний, занимающихся продажей косметики и парфюмерии на сумму 881 тысячу гривен. Конечным бенефициарным владельцем сети оказалась гражданка России.

Также в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях арестовали асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям.

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