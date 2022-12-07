Платить за электроэнергию будем по новому: какие будут платежки

Плату за электроэнергию украинцам в условиях постоянных отключений света будут считать по-новому. Облэнерго будет определять объем потребленной электроэнергии. Какие будут суммы в квитанциях потребителей, которые не передали показатели счетчиков, читайте в материале ТСН.ua

Такое решение приняла Нацкомиссия, по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), постановление №1603 «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 20 апреля 2022 года №393».

Что предполагает упомянутое постановление

Из-за аварийных и плановых отключений света многие украинцы не успевают передавать показатели счетчика. "В настоящее время многие потребители больше времени проводят без света, чем со светом."

"В связи с аварийными и стабилизационными отключениями объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показания счетчиков, при этом объем среднесуточного потребления ожидаемо уменьшается", — объяснили в Нацкомиссии.

В таком случае начислять плату за электроэнергию по нормам потребления было бы несправедливо.

Потому и было принято это постановление, чтобы защитить потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины и вынужденного ограничения в потреблении электроэнергии, вызванного вооруженной агрессией РФ.

Плата за электроэнергию станет ниже

Если потребители не успели передать показатели счетчика, за этот период облэнерго должен применить понижающий коэффициент среднесуточного объема использованной электроэнергии. В коэффициенте будет учитываться объем электроэнергии, не доставленный потребителю.

До 25 числа каждого месяца, следующего после расчетного, облэнерго должны передать эти коэффициенты в НКРЭКУ

Плата за электроэнергию с применением понижающего коэффициента будет значительно ниже.

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