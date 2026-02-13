Ключи

Реклама

В Украине официально стартует масштабная реформа в сфере недвижимости. Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «Об основных принципах жилищной политики» №4751-IX.

ТСН.ua проанализировали механизм закона.

Этот документ совсем отменяет действие русского Жилищного кодекса 1983 года и закона о приватизации государственного жилищного фонда, вводя современные европейские подходы к обеспечению людей жильем.

Реклама

Ключевыми нововведениями станут возможность аренды с правом выкупа, цифровизации очередей и создания специальных финансовых фондов.

Какой механизм аренды

Одной из важнейших норм закона есть внедрение механизма аренды жилья с последующим переходом права собственности. Это касается граждан, проживающих в квартирах государственного или коммунального фонда.

Основные условия выкупа:

Срок проживания: арендатор должен пользоваться жильем более 10 лет.

Тип жилья: речь идет об обычных объектах жилищного фонда (не социальном жилье).

Цена: выкуп производится исключительно по рыночной стоимости. Заниженные цены или безвозмездная приватизация в этом случае не предусмотрены.

Куда пойдут деньги

Средства, вырученные от выкупа жилья арендаторами, не будут исчезать в общем бюджете. Закон предусматривает их целевую направленность в специальный револьверный фонд.

Реклама

Деньги из этого фонда будут использоваться исключительно на новое строительство жилья и содержание и ремонт существующего фонда.

Все доходы и расходы фонда будут подлежать обязательному аудиту, гарантирующему прозрачность финансовых потоков.

Какой будет государственная поддержка

Закон создает Единую информационно-аналитическую жилищную систему. Украинцы, данные о которых будут внесены в этот реестр, могут рассчитывать на помощь от государства или местного самоуправления при строительстве, покупке или аренде недвижимости.

Формы государственной помощи:

Реклама

Долгосрочные ссуды под пониженные проценты.

Частичное возмещение стоимости жилья или паевых взносов в кооперативах.

Предоставление жилья в пользование с последующей выплатой его стоимости.

Размер поддержки зависит от состава семьи и утвержденных нормативов. Если финансирование идет из госбюджета, порядок определяет Кабмин, если из местного соответствующий совет.

Каковы ограничения

Законодатели установили предохранитель от злоупотреблений: государственная жилищная помощь предоставляется гражданину только один раз, если иное не предусмотрено отдельными законами. Помощь считается использованной в момент, когда лицо официально приобретает право собственности на жилье.

Кроме того, документ закладывает основу для развития социальной аренды, где часть расходов на проживание может компенсироваться уязвимым категориям населения.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство приняло решение, позволяющее большему количеству военнослужащих воспользоваться государственной программой льготной ипотеки «еселя».