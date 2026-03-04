Плюс 10 гривен за литр: водителей предупредили о новом ценовом шоке на АЗС

+10 грн на литре: реальн ли такой скачок цен на АЗС / © pixabay.com

Цена на горючее, которая и так бьет рекорды, может вырасти еще на 10 грн за литр.

Об этом предупредил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передают «Новости.LIVE».

«Трудно пока что-то прогнозировать. Но я смотрел определенные расчеты — это +10 грн. Если баррель нефти обойдется в 100 долларов», — рассуждает эксперт.

В то же время, он отметил, что Дональд Трамп вряд ли допустит такую цену на нефть на мировом рынке, ведь это будет мощный удар по американскому избирателю и будет иметь прямое влияние на выборы в США.

«Просто нужно понимать, что Трамп не может довести до такой ситуации. Избирательный процесс (в США — Ред.) уже начался. Трамп и так сегодня испытывает определенные проблемы», — отметил Олег Пендзин

Напомним, что в Украине за последние двое суток стоимость бензина внезапно взлетела.

Также в Украине резко подорожал газ: цены за несколько дней взлетели более чем на 20%.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.