Плюс 100 гривен за месяц: в Украине зафиксировали рекордные цены на популярный овощ

В Украине стоимость помидоров достигла критической отметки, установив новый исторический максимум подорожания. По состоянию на 21 апреля в супермаркетах зафиксирована самая большая за последние 9 лет средняя цена на томаты разных сортов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте " Минфин «.

По сравнению с мартовскими показателями стоимость овощей изменилась кардинально.

«Сегодня все сорта помидоров стоят более чем на 50 гривен дороже, чем в прошлом месяце», — констатируют аналитики.

Наибольшее подорожание коснулось розовых томатов, традиционно считающихся премиальным сегментом.

«Красные помидоры, которые в марте стоили 180,70 грн за килограмм, теперь продают в супермаркетах по 241,94 грн», — говорится в отчете мониторингового ресурса.

Розовые томаты и «сливки»: динамика цен

Еще заметнее подорожали розовые помидоры. Если в марте их цена составляла 253,63 грн, то уже сегодня покупателям придется выложить за килограмм в среднем 348,43 грн. Таким образом этот сорт стал абсолютным лидером по темпам роста стоимости.

Не остался в стороне и популярный сорт «сливки».

«Помидоры сливка, которые в марте стоили 205,62 гривны за килограмм, на полках супермаркетов теперь продают в среднем по 264,50 гривны», — сообщают специалисты.

Общая тенденция на рынке указывает на то, что сезонное подорожание в этом году оказалось более агрессивным, чем в предыдущие периоды, что заставляет потребителей пересматривать свои продуктовые корзины.

Напомним, на украинском рынке на этой неделе выросли розничные цены на качественную морковь из-за высокого спроса и ограниченного предложения.

По данным аналитиков, сейчас морковь продается по 7–14 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время, крупные партии качественной продукции найти становится все сложнее.

Несмотря на это, цены на морковь остаются примерно на 65% ниже, чем в прошлом, однако участники рынка прогнозируют дальнейший рост.

Также, война на Ближнем Востоке угрожает стабильности украинских цен из-за удорожания энергоносителей. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прогнозирует дополнительный рост инфляции на 1,5-2,8 процентного пункта.

По данным Госстата, в марте потребительские цены в Украине выросли на 1,7%, а годовая инфляция ускорилась до 7,9%.