Плюс 1300 грн за электроэнергию только из-за этих двух приборов: что потребляет больше всего

Какие приборы потребляют больше всего электричества / © ТСН.ua

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Поскольку украинцам не привыкать к отключениям электроэнергии и высокой коммуналке, нужно знать советы, как снизить потребление электричества и какие бытовые приборы обходятся дороже всего. Это точно пригодится тем, кто не хочет переплачивать за коммуналку и максимально экономно пользоваться техникой.

Об этом пишет Ziare.

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Какой бытовой прибор потребляет больше всего электроэнергии и увеличивает коммуналку

У каждого дома есть бытовая техника, которая постоянно потребляет электричество. Хотя холодильник работает круглосуточно, а кондиционер может работать часами в жаркие дни, именно электрический бойлер обычно больше всего увеличивает счет за свет.

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Ежедневное использование бойлера может прибавлять тысячи гривен в коммуналку. Он превышает потребление холодильника, телевизора и стиральной машины вместе взятых.

Но зимой больше всего потребляют системы отопления, электробатареи и тепловые вентиляторы.

Типичный электрический бойлер имеет мощность около 1500–2000 ватт. Его нагревательный элемент работает не постоянно, поскольку термостат выключает его после достижения заданной температуры воды. Но в семье, которая активно пользуется горячей водой, бойлер может фактически греть воду примерно три часа в сутки.

При таком сценарии бойлер мощностью 2 кВт потребляет около 180 кВт-ч в месяц. Соответственно, по тарифу только работа бойлера по несколько часов в день может обойтись в 777,60 грн в месяц.

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Суммы в коммуналке могут быть еще выше, если вы активно пользуетесь старой бытовой техникой. Особенно если она работает в холодных помещениях или настроена на высокие температуры. На объем потребления также влияют накипь на нагревательном элементе и потери тепла через резервуар.

Летом больше всего расходов на электроэнергию идет из-за работы кондиционера.

Кондиционер мощностью 12 000 BTU может потреблять из сети примерно 800-1200 ватт при интенсивной работе компрессора. Инверторные приборы снижают мощность по достижении выбранной температуры.

Если рассчитывать на среднее эффективное потребление 600 ватт и работу кондиционера в течение восьми часов в день, расходы будут составлять не менее 622 гривны в месяц.

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Сумма в счетах за коммуналку может заметно возрасти, если в жаркие дни установить температуру на уровне 21–22 градусов, не зашторивать окна и открывать их в жару, пока работает кондиционер.

Если установить кондиционер по крайней мере на 25 градусов, вам удастся сэкономить немалую сумму на электроэнергии и уменьшить негативное влияние на климат.

Мошенники рассылают фейковые сообщения о долгах

Напомним, в Украине зафиксировали массовую рассылку фейковых сообщений о якобы задолженности за электроэнергию и планах массовых отключений. По информации АО «Сумыоблэнерго», злоумышленники требуют от граждан срочно уплатить вымышленные долги, однако Министерство энергетики и Госэнергонадзор подобных рассылок не проводили.

Главная цель мошенников — запугать людей, создать искусственную панику, а также украсть личные и банковские данные через вредные ссылки.

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