По данным Speedtest от Ookla у Киевстар самые большие средняя скорость и покрытие сети

Киевстар отметили как оператора с самой высокой средней скоростью мобильного интернета и крупнейшим покрытием. Такие данные получены по результатам анализа тестов в приложении Speedtest от Ookla в первом полугодии 2021 года.

«Конкуренция на телеком-рынке Украины очень высока. Качество покрытия и скорость интернета – одни из главных критериев выбора оператора связи для клиентов. Киевстар прилагает много усилий и инвестирует значительные средства в развитие сети, а также в то, чтобы наши абоненты получали лучшие сервисы. И я рад, что нашу работу отметили независимые международные эксперты, которые являются мировыми лидерами в этой сфере», – прокомментировал Александр Комаров, президент Киевстар.

Оператор уже в третий раз становится лидером по скорости мобильного интернета. С началом внедрения 4G средняя скорость загрузки данных в сети Киевстар выросла почти в 2 раза, с 17,9 Мбит/с в 2018 году до 33,2 Мбит/с в первом полугодии 2021, что является наибольшим показателем среди мобильных операторов Украины. Это подтверждено результатами более 540 000 тестов, которые абоненты сделали в мобильном приложении Speedtest.

За первые 6 месяцев 2021 года Киевстар продемонстрировал самую лучшую динамику роста скорости интернета - она ​​увеличилась на 24%, по сравнению с данными второго полугодия 2020 года. Загрузив приложение Speedtest для Android или Iphone абоненты могут проверить скорость интернета и у себя. Тем более, что Киевстар сделал использования мобильного интернета в приложении нетарифицируемым для всех абонентов, то есть мегабайты не будут списываться.

Также Киевстар получил наибольшее количество баллов при тестировании покрытия в Speedtest – 595, что на 20% больше, чем у ближайшего конкурента. Эта оценка формируется на основе анализа количества локаций, где операторы предоставляют свои услуги и качества мобильной связи в каждой из них. Например, 4G сеть Киевстар сегодня работает в более чем 15 тысячах городов и сел, где проживает 88% населения Украины.

Напомним, что Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов. По итогам 2018 и 2019 Киевстар уже был отмечен компанией как оператор с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине. А с результатами нового исследования и деталями методологии можно подробнее ознакомиться по этой ссылке на сайте Speedtest.net.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 87,8% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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