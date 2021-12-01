По программе "Большая стройка" строят 16 современных аэропортов по всей Украине – Зеленский

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут обновлены аэропорты в 16 городах Украины.

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Кроме того, в планах построить аэропорт международного значения на Закарпатье между Ужгородом и городом Мукачево и еще два гражданских аэропорта на востоке Украины. Строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Закарпатье начнется в следующем году.

"Впервые за многие годы новый национальный авиаперевозчик сможет летать в новые региональные аэропорты, которые мы строим", - подчеркнул Зеленский.

На востоке Украины планируют построить 2 аэропорта: вблизи Мариуполя и еще один между Краматорском и Славянском.

Напомним, 25 ноября Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о развитии и сотрудничестве в области авиации с европейской авиастроительной компанией Airbus. Согласно меморандуму, Украина сможет закупить 22 самолета для нового государственного авиаперевозчика в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".