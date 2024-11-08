Победа Трампа обогатила самых богатых людей мира на $63,5 млрд — Bloomberg

Это самый большой дневной прирост за всю историю индекса миллиардеров, который ведется с 2012 года.

За день состояние десяти самых богатых людей мира выросло на рекордные $64 миллиарда. Все – из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Больше всего увеличилось состояние основателя компаний SpaceX, PayPal, главы Tesla Илона Маска — на 26,5 млрд долларов. Теперь его активы составляют 290 миллиардов.

Состояние основателя Amazon и владельца газеты Washington Post Джеффа Безоса, запретившего редакции поддерживать на выборах вице-президента США Камала Гаррис, возросло на 7,1 млрд долларов — до 228,3 млрд долларов.

Активы соучредителя Oracle Ларри Эллисона достигли 193,5 млрд долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс стал богаче на 1,2%, его состояние увеличилось до 159,5 млрд долларов, состояние бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера – до 145,9 млрд (+2%).

Состояние основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина увеличилось на 3,6% — до 158,3 млрд и 149,1 млрд долларов соответственно.

Bloomberg объясняет, что такие прибыли стали возможны из-за резкого роста акций США, что подчеркивает ставки на то, что Трамп, вернувшись в Белый дом, реализует программу, направленную на снижение налогов и уменьшение регулирования.

Напомним, СМИ писали, что успех Дональда Трампа на президентских выборах, в частности, связан с поддержкой миллиардера и бизнесмена Илона Маска. Несмотря на активную агрессивную поддержку и кампанию по дезинформации, Маск также преследует свои цели.

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