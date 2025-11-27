Победитель миллиардного тендера "Укргаздобыча" пытается избежать уплаты пошлины на трубы из Китая

Реклама

Ожидается подписание договора с ней, свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Компания Liberty Tool International Inc. принадлежит гражданину с двойным гражданством Украины и США бизнесмену Федору Закусило. Согласно тендерной документации она предлагает поставить трубы производства Henyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (Китайская Народная Республика), пишет censor.net.

При этом поставщик указал, что на предложенные им китайские трубы действует нулевая ставка антидемпинговой пошлины.

Однако еще в мае 2020 года Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из Китая на уровне 51,52% таможенной стоимости. Только непосредственно производителям группы Henyan Valin и Tianjin Pipe Corporation разрешили ввоз по ставке 0%. В декабре 2021 года дополнительно две посреднические компании – американская Vorex LLC и гонконгская SGMC Limited – были добавлены в перечень тех, кто имеет право поставлять такие трубы по ставке 0%. Следовательно, Liberty Tool International, Inc. отсутствует в перечне тех, кто может завозить китайские трубы без пошлины.

Срок действия пошлин истекал в мае 2025 года, однако Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать пересмотр антидемпинговых мер по импорту труб из Китая, поэтому срок действия установленных пошлин на них продлили .

В распоряжении редакции также официальное разъяснение Государственной таможенной службы Украины, согласно которому Liberty Tool International Inc. может поставлять китайские трубы в Украину только при уплате пошлины в размере 51,52%. Таким образом, в бюджет Украины должно поступить более 500 млн грн таможенных платежей, а тендерное предложение поставщика должно быть дороже.

Как сообщалось, в марте 2024 года суд признал недействительным договор между "Укргаздобычей" и поставщиком труб из Китая компанией Vorex из-за подделки одного из документов, представленного поставщиком в составе тендерной документации.