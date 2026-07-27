Почему дизель дорожает в Украине: эксперт объяснил, что будет с ценами на АЗС

АЗС / © Pixabay

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На украинском рынке возникла нехватка дизельного топлива, которая уже отражается на ценах на автозаправочных станциях. В то же время речь идет о масштабном дефиците — проблема заключается в более сложной и более дорогой поставке топлива, что непосредственно влияет на его стоимость.

Об этом сообщил основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

По словам эксперта, дизельное топливо есть на рынке, однако его поставка стала значительно сложнее и дороже.

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Поэтому импортеры несут дополнительные расходы, которые в конце концов закладываются в конечную цену для потребителей.

«Цена на дизель будет достаточно высока, потому что сейчас его не хватает. Но нельзя говорить, что будет дефицит. Он трансформируется в высокую цену — где-то 95 гривен за литр», — отметил Леушкин.

По оценке эксперта, если бы не возникло проблем со снабжением через границу, дизельное топливо сегодня стоило бы примерно 83–84 гривны за литр. В то же время нынешняя ситуация добавляет к цене еще около 7 гривен.

Часть этих средств, по словам Леушкина, связана с ростом логистических расходов, а часть с большей маржей отдельных импортеров.

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Одной из главных причин удорожания эксперт называет проблемы с судоходством на Дунае. Из-за низкого уровня воды логистика значительно усложнилась, что повлияло на доставку дизельного топлива в Украину и увеличило его себестоимость.

Может ли дизель стоить более 100 гривен

Последующая ситуация, по словам Дмитрия Леушкина, будет зависеть от нескольких факторов.

Если снизятся мировые цены на газойль или улучшатся условия судоходства на Дунае, рынок может стабилизироваться. Впрочем, если этого не произойдет, эксперт не исключает, что стоимость дизельного горючего может превысить 100 гривен за литр.

В то же время он подчеркнул, что развитие ситуации во многом зависит от погодных условий, которые пока невозможно точно спрогнозировать.

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Дизельный кризис в Украине — последние новости

Напомним, на украинском рынке горючего сложилась критическая ситуация: оптовая стоимость дизельного горючего превысила розничные цены на АЗС. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что запас для сдерживания цен исчерпан .

По прогнозу эксперта, удорожание горючего на заправках будет происходить неравномерно и будет зависеть от того, как быстро в отдельных сетях закончатся старые запасы.

Также эксперт предупредил, что уже в ближайшие дни украинские водители могут столкнуться с новым ценовым кризисом на АЗС.

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