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Почему дорожает клубника: объяснение стремительного скачка цен
Клубника в Украине стала заметно дороже на фоне завершения сезона в большинстве регионов. Стоимость ягоды уже достигает 180 грн за килограмм.
В украинских хозяйствах фиксируют существенный рост отпускных цен на клубнику. По данным ежедневного мониторинга профильных экспертов, только с начала текущей недели ягода прибавила в стоимости в среднем 23%.
Об этом пишет EastFruit.
В Украине дорожает клубника: какая причина
Пока местные садоводы отгружают продукцию на свежий рынок по цене от 100 до 180 грн/кг в зависимости от качества и размера партии клубники.
Операторы рынка объясняют такую динамику несколькими факторами. Главная причина — нестабильные и существенно ограниченные поставки, поскольку большинство регионов Украины уже завершает сезон реализации ягоды.
На фоне стремительного сокращения предложения спрос со стороны покупателей и перерабатывающих предприятий остается стабильно высоким, что подталкивает ценники вверх.
Несмотря на нынешний скачок, нынешняя стоимость садовой клубники на отечественном рынке все еще остается в среднем на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В Украине резко возрастут цены на хлеб
Напомним, в ближайшие два-три месяца цены на хлеб в Украине вырастут на 5-6%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, дефицит продуктов в стране не ожидается, поскольку аграрии даже увеличили посевные площади под отдельные культуры.
В то же время, на стоимость пищи влияют логистика, сохранение урожая и расходы на персонал. Удорожание хлеба уже стабильная тенденция — ежемесячно он прибавляет в цене 1,5–2%.
Нынешним летом дополнительным фактором станут новые правила бронирования работников, ведь для соответствия критериям критичности предприятий заработная плата должна составлять не менее 26 000 гривен, что приведет к новым затратам для производителей.