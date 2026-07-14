Почему дорожает клубника: объяснение стремительного скачка цен

В Украине дорожает клубника / © Pixabay

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В украинских хозяйствах фиксируют существенный рост отпускных цен на клубнику. По данным ежедневного мониторинга профильных экспертов, только с начала текущей недели ягода прибавила в стоимости в среднем 23%.

Об этом пишет EastFruit.

В Украине дорожает клубника: какая причина

Пока местные садоводы отгружают продукцию на свежий рынок по цене от 100 до 180 грн/кг в зависимости от качества и размера партии клубники.

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Операторы рынка объясняют такую динамику несколькими факторами. Главная причина — нестабильные и существенно ограниченные поставки, поскольку большинство регионов Украины уже завершает сезон реализации ягоды.

На фоне стремительного сокращения предложения спрос со стороны покупателей и перерабатывающих предприятий остается стабильно высоким, что подталкивает ценники вверх.

Несмотря на нынешний скачок, нынешняя стоимость садовой клубники на отечественном рынке все еще остается в среднем на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине резко возрастут цены на хлеб

Напомним, в ближайшие два-три месяца цены на хлеб в Украине вырастут на 5-6%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, дефицит продуктов в стране не ожидается, поскольку аграрии даже увеличили посевные площади под отдельные культуры.

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В то же время, на стоимость пищи влияют логистика, сохранение урожая и расходы на персонал. Удорожание хлеба уже стабильная тенденция — ежемесячно он прибавляет в цене 1,5–2%.

Нынешним летом дополнительным фактором станут новые правила бронирования работников, ведь для соответствия критериям критичности предприятий заработная плата должна составлять не менее 26 000 гривен, что приведет к новым затратам для производителей.

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