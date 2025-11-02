Почему дорожают яйца: эксперт сделал пессимистичный прогноз о ценах

Яйца в Украине дорожают в цене / © Associated Press

Стоимость десятка яиц в Украине выросла до 73,5-77,5 гривны и это — еще не предел дальнейшего подорожания.

О причинах роста цен сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

«Осенью традиционно дорожают яйца, поскольку снижается яйценоскость кур. Также на их стоимость влияет цена корма для птицы, в частности кукурузы», — отметил он.

Эксперт напомнил, что в прошлом году цена яиц резко выросла в ноябре — на 40%. Причиной было именно подорожание кормов для птицы.

По словам Максима Гопко, в этом году яйца дорожают не так стремительно — цена начала подниматься еще с августа. Однако нынешняя стоимость — это еще не предел.

«Мы еще не достигли пика цены, поскольку только входим в холодный период», — добавил Гопка.

Аналитик прогнозирует рост цены в ноябре-декабре. В дальнейшем стоимость яиц будут определять урожай кормовых культур и ситуация на птицефабриках, в частности стабильность электроснабжения.

Напомним, по погнозу Нацбанка, в течение следующих трех кварталов цены на овощи в Украине будут ниже, чем в прошлом году.