Почему начисляются лишние кубометры: украинцам рассказали, как не переплачивать за газ

Игнорирование передачи показателей может привести к переплате, поскольку эти данные являются основанием для начисления оплаты за газ.

Украинцам следует своевременно передавать показатели счетчика газовикам, чтобы не получать платежи за газ с повышенными объемами потребления. Делать это нужно ежемесячно от 1 до 5 числа.

Об этом сообщает ГазПравда.

Передавать показатели можно в личном кабинете национального оператора Газораспределительные сети Украины, но только тогда, когда именно он является поставщиком в вашем регионе.

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"Локальные операторы тоже есть. Например, они работают в Киеве, Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", – говорится в сообщении.

Абоненты "Нефтегаза" могут передавать показатели счетчика с помощью чат-бота gas.ua. Также это можно сделать по телефону – позвонив по телефону или отправив SMS-сообщение.

Игнорирование передачи показателей может привести к переплате за газ / Фото: скриншот с видео

Игнорирование передачи показателей может привести к переплате, поскольку эти данные являются основанием для начисления оплаты за газ.

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться выше реально потребленного объема. Все посчитают на основании т.н. планового ежемесячного объема потребления – среднего потребления за предыдущие три года", – объяснили авторы материала.

В то же время отмечается: передавать показатели счетчика нужно даже тогда, когда вы не проживаете по конкретному адресу, или не пользуетесь газом. В противном случае оператор будет считать потребленный газ по плановым объемам. И тогда появится задолженность.

Впрочем, можно подать заявление или сообщить в телефонном режиме, что по конкретному адресу никто не живет. Или ежемесячно фиксировать один и тот же показатель счетчика – чтобы избежать начислений.

Напомним, в 2025 году за доставку газа украинцам придется заплатить больше.

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