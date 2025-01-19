Почему "Национальный кэшбек" может не поступить на карточку: названы причины

Проблемы с начислением наблюдаются в магазинах и аптеках.

В Украине в прошлом году началась программа "Национальный кэшбэк". В рамках программы граждане могут получить финансовую компенсацию в размере 10% стоимости приобретенных товаров украинского производства. Но бывают случаи, когда кэшбек не насчитывается.

Об этом сообщает "24 канал".

"Национальный кэшбек" могли не начислить, если:

касса магазина, где производилась покупка, могла быть не настроена для участия в программе;

приобретенный товар не зарегистрирован в программе (можно проверить на сайте в перечне производителей и товаров или с помощью сканера штрихкодов в мобильном приложении «Действие»);

маркировка «Сделано в Украине» на товаре не обязательна и не гарантирует, что он является участником программы «Национальный кэшбек»;

продавец, у которого была произведена покупка, не зарегистрирован в программе (проверить это можно в списке продавцов на сайте, чтобы убедиться, что магазин участвует в программе);

произошел сбой в работе терминала.

Как сообщалось, уже 10 млн украинцев и украинок пошли на выплату 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". За полтора месяца заявки отправили почти половина всех пользователей приложения "Действие", а выплаты на детей оформили почти 2,5 млн. граждан.

Читайте также: