Почему нам трудно отложить деньги и как это изменить: 10 действенных инструментов и методов сбережения

Сбережение денег может показаться сложной задачей, но это возможно! Узнайте, почему трудно отложить средства и как изменить свой подход, используя действенные стратегии и полезные инструменты.

Экономия денег кажется простой привычкой, но для многих этот процесс может оказаться настоящим вызовом. Люди откладывают средства по разным причинам: для создания финансовой подушки, совершения крупных покупок, инвестирования или обеспечения безопасной старости.

Официальная статистика Национального банка Украины показывает, что в 2024 году объем наличной валюты вне банковской системы вырос на 16,5 млрд долларов, что значительно превышает показатель предыдущего года. Совокупный объем наличной валюты на руках у населения и бизнеса достигает примерно 130 млрд долларов (5,46 трлн грн) - сумма, существенно превышающая все гривневые активы, которые составляют около 2,5 трлн гривен. Такая статистика наглядно демонстрирует, что даже в условиях войны и экономических трудностей украинцы продолжают активно экономить, предпочитая более стабильные иностранные валюты, чем национальную.

Впрочем, на практике это не так легко, ведь экономия нуждается в дисциплине, грамотном планировании и самоконтроле. Почему же нам так сложно накапливать деньги, и как можно сделать этот процесс более простым и эффективным?

Почему трудно экономить?

Сложности со сбережением связаны с психологическими, социальными и экономическими факторами:

Психология мгновенного удовольствия – наш мозг запрограммирован на получение скорого вознаграждения. Когда мы покупаем что-то, то ощущаем мгновенную радость. А процесс сбережения требует отказа от этого удовлетворения сейчас ради будущей выгоды, которую трудно почувствовать эмоционально. Поэтому накопление кажется чем-то отвлеченным и менее привлекательным.

– наш мозг запрограммирован на получение скорого вознаграждения. Когда мы покупаем что-то, то ощущаем мгновенную радость. А процесс сбережения требует отказа от этого удовлетворения сейчас ради будущей выгоды, которую трудно почувствовать эмоционально. Поэтому накопление кажется чем-то отвлеченным и менее привлекательным. Воздействие маркетинга – маркетинг активно использует страх упустить выгодную возможность. Фразы "Только сегодня", "Последний шанс", "Ограниченное предложение" вызывают у нас чувство срочности, подталкивая к импульсивным покупкам. Мы боимся, что, не приобретя товар сейчас, потеряем возможность сэкономить.

– маркетинг активно использует страх упустить выгодную возможность. Фразы "Только сегодня", "Последний шанс", "Ограниченное предложение" вызывают у нас чувство срочности, подталкивая к импульсивным покупкам. Мы боимся, что, не приобретя товар сейчас, потеряем возможность сэкономить. Социальное давление и эффект сравнения – социальные сети формируют представление об "идеальной жизни". Желание соответствовать этим стандартам заставляет людей тратить больше, чем они могут себе позволить. Сравнивая себя с другими, мы подсознательно пытаемся "держаться на уровне", даже если это вредит нашим финансам.

– социальные сети формируют представление об "идеальной жизни". Желание соответствовать этим стандартам заставляет людей тратить больше, чем они могут себе позволить. Сравнивая себя с другими, мы подсознательно пытаемся "держаться на уровне", даже если это вредит нашим финансам. Жить "здесь и сейчас" – в условиях нестабильности, особенно во время войны, многие пытаются получать максимум удовольствия от момента. Будущее кажется непредсказуемым, поэтому возникает желание наслаждаться жизнью сегодня, а не откладывать на потом. Это приводит к подсознательному избеганию накоплений и росту спонтанных издержек.

"В условиях войны и экономической нестабильности психология "жить сегодняшним днем" значительно усиливается. Но интересно, что в то же время украинцы установили рекорд по скупке наличной валюты — за 2024 год скупили на 17 миллиардов долларов", — говорит экономист Александр Охрименко.

Инструменты для более легкого сбережения

Чтобы превратить сбережения в привычку, важно изменить восприятие этого процесса. Легче достигать целей, когда они конкретны и визуализированы, а не абстрактны. Кроме государственных облигаций, депозитов и инвестиций в валюту можно искать альтернативы.

Поэтому на рынке появилось много инструментов, помогающих сделать процесс накопления более интересным:

Копилки с разделением на секции – каждый сектор соответствует определенной сумме, которую нужно отложить, что делает процесс более наглядным.

– каждый сектор соответствует определенной сумме, которую нужно отложить, что делает процесс более наглядным. Блокноты-органайзеры позволяют записывать сбережения, визуализируя прогресс откладывания денег в файлики.

позволяют записывать сбережения, визуализируя прогресс откладывания денег в файлики. Мобильные приложения анализируют затраты и помогают находить возможности для экономии.

"За счет войны доходы у многих очень существенно выросли – военные получают хорошие выплаты, много зарабатывают люди, связанные с военными тендерами, и те, чей бизнес работает на войну. У украинцев сейчас избыток гривны, но они массово скупают валюту. Это показывает, что привычка покупать валюту как была, так и осталась – была до войны и сейчас. Сейчас общая сумма депозитов населения в банках действительно очень большая, но люди не столько несут деньги в банк, сколько перекладывают старые деньги, потому что проценты маленькие. Население более склонно покупать наличную валюту из расчета, что будет девальвация и они заработают больше", – объясняет экономист Александр Охрименко.

Популярные методы сбережений

Деньги тратятся незаметно – ежедневные кофе, подписки на сервисы, импульсивные покупки становятся частью привычки, а не реальной потребности. Именно поэтому в Интернете набирают популярность разные методы сбережений:

Месяц без излишних издержек – способ, при котором люди ограничивают издержки только нужным (пища, коммунальные платежи), избегая импульсивных покупок.

– способ, при котором люди ограничивают издержки только нужным (пища, коммунальные платежи), избегая импульсивных покупок. Приготовление пищи на дому – планирование и приготовление заранее, чтобы уменьшить расходы на рестораны и доставку.

– планирование и приготовление заранее, чтобы уменьшить расходы на рестораны и доставку. "52-Week Savings Challenge" – еженедельно откладывать определенную сумму и увеличивать ее. Скажем, начать со 100 грн в первую неделю, а уже во вторую – 200 грн, в третью – 300 грн.

– еженедельно откладывать определенную сумму и увеличивать ее. Скажем, начать со 100 грн в первую неделю, а уже во вторую – 200 грн, в третью – 300 грн. Наличный бюджет – вместо карточек использовать только ограниченное количество наличных денег, чтобы лучше контролировать расходы.

Будущее сбережений

Экономия – это не отказ от удовольствия, а инвестиция в собственное будущее. Хотя мозг подвержен мгновенным вознаграждениям, существуют методы, помогающие изменить подход к накоплению. Используя визуальные инструменты и эффективные методы сбережения, можно сделать этот процесс не только полезным, но и интересным.

"Как изменится привычка экономить — будет зависеть от того, когда и как закончится война. Если война действительно закончится в этом году, хотя такой гарантии нет, то привычки немного поменяются. Хотя наличная валюта так и будет покупаться, но скорее всего у нас появятся государственные облигации, которые государство будет выпускать для восстановления Украины", – прогнозирует Александр Охрименко.

Главное – воспринимать экономию не как ограничение, а как путь к финансовой свободе и стабильности, особенно в условиях экономической неопределенности. Несмотря на психологические вызовы и рыночные соблазны, дисциплинированное сбережение остается ключом к долгосрочному финансовому благополучию.

Автор: Анастасия Куприенко

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