Почему не дешевеет горючее в Украине: эксперт объяснил, что будет с ценами на АЗС

АЗС / © Pixabay

Реклама

Цены на дизельное топливо, которые украинские водители видят на информационных табло АЗС, существенно завышены и спекулятивны.

Об этом в эфире «Общественного радио» заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

По словам аналитика, рыночная ситуация в Украине демонстрирует аномальный разрыв между себестоимостью ресурса и его конечной ценой для потребителя. Корольчук отмечает, что в настоящее время горючее продают с огромной наценкой, не имеющей экономического обоснования.

Реклама

«Те цены, которые мы сегодня видим на АЗС, к сожалению, спекулятивны и таковыми остаются. Следует понимать, что нынешняя цена, прежде всего на дизтопливо, на 10 гривен выше той, которая должна быть. Это дополнительная маржа и прибыль АЗС, что свидетельствует об отсутствии должного контроля», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что незначительные снижения стоимости на 17–20 копеек или даже на гривну являются лишь маркетинговыми шагами, не изменяющими общей картины сверхприбылей топливных сетей.

Несмотря на то, что мировые рынки успокоились по завершении активных фаз конфликтов между глобальными игроками, в Украине цены не спешат идти вниз. Корольчук отмечает, что ситуация на нефтяном рынке больше не провоцирует резкие колебания, как это было во время эскалации между Ираном, США и Израилем.

«Сегодняшние тенденции — это, скорее, проблема внутреннего рынка Украины, речь идет о снижении потребления горючего. Эта тенденция наблюдалась в 2025 году, поэтому она не нова», — пояснил он.

Реклама

АЗС оказались в ситуации, когда объемы продаж падают и они пытаются компенсировать это высокой ценой на единицу товара. Наличие горючего на складах не стимулирует владельцев сетей к существенному удешевлению, поскольку они стремятся удержать доходность любой ценой.

Несмотря на то, что экономические предпосылки для понижения цены существуют, потребителям не стоит рассчитывать на резкое падение ценников в ближайшей перспективе. Даже пытаясь стимулировать спрос, сети заправочных станций будут действовать осторожно.

«Существенного удешевления — например, на 5–6 гривен — ожидать не стоит: АЗС до последнего будут удерживать нынешний уровень цен», — резюмировал Корольчук.

Напомним, в то же время эксперт предупредил, что в апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.

Реклама

К слову, в Украине цены на горючее могут существенно возрасти при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Экономист Олег Устенко заявил, что рост мировых цен на нефть будет напрямую влиять на украинский рынок. По его словам, если стоимость нефти марки Brent поднимется до 120 долларов за баррель, цены на топливо в Украине могут достичь 120 гривен за литр.

Эксперт также не исключает еще более негативного сценария — в случае затягивания конфликта цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, что повлечет за собой дополнительное давление на экономику.