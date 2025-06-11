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Почему не стоит накапливать пенсию на банковской карточке, чем это может грозить
Почему пенсию на карте лучше долго не держать
Некоторые украинские пенсионеры выбирают получать пенсионные выплаты на банковские карты, а иногда и накапливать их, не снимая деньги. Однако такие действия могут привести к неприятным последствиям, ведь Пенсионный фонд Украины отслеживает движение средств на счетах.
Чем опасна «заморозка» пенсии
Если пенсионер не пользуется средствами на банковской карте в течение длительного времени, выплаты могут быть заморожены. По словам первого заместителя Министра социальной политики Украины Дарии Марчак, период «замораживания» может наступить уже после 6 месяцев отсутствия движения средств по счету.
Такая «заморозка» может длиться до трех лет. Важно отметить, что «замороженная» пенсия не отменяется окончательно, а лишь приостанавливается до выяснения обстоятельств.
Правило о «замораживании» не распространяется на пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях с 24 февраля 2022 года. Их пенсионные выплаты остаются на счете без ограничения по времени до возможности установить контакт и выяснить обстоятельства, при которых человек не пользовался деньгами.
Как избежать «замораживания» пенсии
Министерство социальной политики Украины дает четкие рекомендации, как избежать подобных неприятностей. Чтобы предотвратить «замораживание», следует хотя бы раз в месяц совершать любую операцию по пенсионной карте. Это может быть снятие части средств, расчет в магазине за покупки, оплата коммунальных услуг или любая другая транзакция, подтверждающая активность счета.
Если вы хотите накапливать пенсионные выплаты, обсудите с вашим банком другие, более безопасные и надежные варианты хранения денег. Это может быть открытие сберегательного счета или другой финансовый инструмент, не предусматривающий блокировку средств из-за отсутствия движения.
Государство отслеживает состояние банковского счета, на который Пенсионный фонд направляет денежные средства. Поэтому если замечают отсутствие движения по счету в течение определенного времени, его «замораживают» до выяснения обстоятельств. Регулярная минимальная активность на карте позволит избежать неудобств и обеспечит бесперебойное получение пенсионных выплат.