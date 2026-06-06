Почему одним пенсионерам выплаты приходят быстрее, а другим приходится ждать: в ПФУ объяснили

Пенсия в Украине / © iStock

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В Украине для многих пенсионеров день выплаты пенсии — почти единственная дата, от которой зависит, как жить дальше.

Как и когда выплачивают пенсии в Украине — об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины на сайте.

Пенсия приходит ежемесячно

По закону ее должны выплатить не позднее 25 числа того месяца, за который она начислена. Деньги выдают только в наличной или безналичной форме. Получить их можно либо по месту фактического проживания (в пределах Украины), либо на банковский счет.

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Сам выплатный период длится с 4 по 25 число. За это время банки и почта распределяют и выдают деньги пенсионерам.

Способы получения: банк или почта

У людей есть два варианта как забирать свои деньги. Каждый из них регулируется отдельными правилами:

Через «Укрпочту». Этот процесс основан на профильной Инструкции Минтрасвязи, Минтруда и Пенсионного фонда (приказ №464/156 от 28.04.2009). Граждане могут либо сами прийти в почтовое отделение, либо дождаться почтальона дома. Приход почтальона привязан к четкому графику конкретного участка.

Через уполномоченные банки. Здесь действует постановление Кабмина №1596 (от 30.08.1999). Пенсионный фонд перечисляет средства на банковские счета по частям в течение всего месяца. Конкретные даты для разных категорий устанавливает сам ПФУ.

Кто имеет право на выплаты в первую очередь

Некоторые категории граждан получают деньги в начале месяца — до 10 числа включительно:

Ветераны войны, участники боевых действий и люди с инвалидностью, наступившие в результате войны.

Члены семей погибших военных.

Граждане, обладающие особыми заслугами перед страной.

Эта льгота гарантирована Законом Украины «О статусе ветеранов войны…» и действует независимо от того, получает человек пенсию на карточку или по почте.

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Доставка на дом и получение по доверенности

Для маломобильных граждан:

Люди с первой группой инвалидности

А также те, кто по заключению ЛКК нуждается в постоянном постороннем уходе.

Могут написать заявление, чтобы «Укрпочта» приносила им деньги прямо в квартиру или дом.

Через представителя

Если пенсионер не может забрать деньги лично, он имеет право оформить доверенность. Ее продолжительность и правила заверения регулируются законом. Главное условие, чтобы выплаты по доверенности не прекращались, ежегодно обновлять заявление в Пенсионном фонде.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости

Пенсионеры, которые из Украины, постоянно или временно проживающие за границей, должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы подтвердить свое право на получение пенсионных выплат. Для сохранения пенсии в 2027 году такую процедуру необходимо пройти до 31 декабря 2026 года. Также важно пользоваться банковским счетом, на который поступают выплаты. В случае невыполнения этих требований, Пенсионный фонд имеет право приостановить начисление пенсии до выяснения обстоятельств и подтверждения личности пенсионера.

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Кроме того, с 1 июня работающие пенсионеры в Украине получат повышенные пенсии после ежегодного пересчета, а также доплаты за апрель и май. Размер надбавки зависит от стажа и зарплаты, в среднем составляет от 250 до 450 гривен. В то же время для пенсионеров, которые не работают, общее повышение не предусмотрено, но граждане, достигшие 70, 75 или 80 лет, получат автоматические возрастные доплаты от 300 до 570 гривен. Также некоторые надбавки могут быть назначены 65-летним пенсионерам с необходимым страховым стажем.

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