Почему падает гривна и что будет дальше с национальной валютой: прогноз главы НБУ

Курс гривны должен выполнить функцию поглотителя шоков, формируемых вследствие внутренних и внешних факторов.

О том, что будет дальше с национальной валютой, рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.

"Мандат Национального банка – это ценовая стабильность, финансовая стабильность, поддержка политики правительства. Именно в таком порядке. Курс гривны определяет не МВФ или правительство. Это наша ответственность в полной мере", – сказал Андрей Пышный.

Он напомнил, что Нацбанк почти год назад принял решение об отказе от фиксированного курса и переходе к управляемой гибкости. НБУ это делал с полным понимания того, что курс должен выполнить функцию поглотителя шоков, формируемых вследствие внутренних и внешних факторов.

"Но если он из поглотителя шоков превращается в их генератора, это может нивелировать все наши достижения за эти два года. Спрос и предложение, ощущение валютных рисков должны постепенно возвращаться ко всем экономическим агентам: и бизнесу, и правительству, и населению", — сказал он.

По его мнению, девальвация вносит существенный вклад в процессы, связанные с инфляционной динамикой. Двухзначная инфляция существенно влияет на привлекательность гривневых активов. Это один из стратегических приоритетов НБУ. Это важно для функционирования рынка внутреннего долга, который, в частности, в этом году должен играть решающую роль в покрытии бюджетного дефицита.

"Привлекательность гривневых активов должна также стимулировать украинское население держать свои сбережения в гривне, и они должны быть защищены от инфляции", — добавил он.

Пышный отметил, что с момента введения управляемой гибкости объем операций без участия НБУ вырос втрое, а в некоторые месяцы – в четыре раза. НБУ убрал явление множественности курсов. Сейчас спрэд между официальным и розничным курсом составляет 0,3%. В прошлом году было 10-12%, в 2022-м было даже 20-25%. Это опять же о сокращении зоны неопределенности.

Напомним, замглавы НБУ Юрий Гелетий объяснил рост курса доллара увеличением структурного дефицита на рынке из-за роста спроса.

Читайте также: