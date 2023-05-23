Почему пенсия меньше, чем должна быть: юристы назвали пять возможных причин

Пенсия меньше, чем ожидали, на что нужно обратить внимание при расчетах

Почему пенсия меньше, чем ожидалось, что нужно проверить, чтобы не потерять выплаты. Юристы назвали самые распространенные причины, которые приводят к неправильному начислению пенсий.

При расчете пенсии учитывается неправильный размер средней заработной платы по Украине. Это касается пенсионеров, осуществляющих переход с одного вида пенсии на пенсию по возрасту. В таком случае выплаты должны начисляться из средней заработной платы по Украине за последние три года, предшествовавшие заявлению о выходе на пенсию. Но по умолчанию ПФУ берет данные за 2014-2016 годы. Поэтому следует внимательно проверять данные, принимаемые ПФУ. Неправильно рассчитана средняя заработная плата. По закону, когда считают среднюю зарплату, разрешено вычислить из этой суммы 10% от периода, когда получали наименьшую зарплату, что позволит повысить пенсию. Но ПФУ зачастую этого не делает. Исправив это, можно получать на 10% больше. К примеру, если ваша пенсия была 5000 грн, то после правильного пересчета можно уже получать 5500 грн, за год это будет дополнительно 6 000 грн. Неправильно рассчитан стаж из-за правки в трудовой книжке. Из-за этой ошибки можно потерять один год стажа или вообще упустить возможность выйти на пенсию раньше согласно законодательству. Такая ситуация возникает, когда работодатель совершил какие-то поправки в трудовой книжке — в дате принятия на работу, внес ненадлежащие правки при переводе на другую должность, в данных об увольнении и т.д. Неправильно подсчитан страховой стаж из-за отсутствия документального подтверждения. Чаще всего это случается с пенсионерами, которые работали предпринимателями. Пенсию начислили по Закону, не имеющему к вам отношения. Например, пенсионеру с удостоверением пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС начисляют пенсию согласно Закону об обязательном зачислении пенсионных выплат, а не с Законом о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Таким образом, такие пенсионеры могут не соблюдать от 4 000 грн в месяц. Так же могут учитывать страховой стаж без учета льготного.

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