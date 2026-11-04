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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Почему подскочил доллар в ноябре: в НБУ назвали причины давления на гривну

НБУ объяснил ослабление гривны в ноябре и заверил, что валютный рынок находится под контролем.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Обстрелы, расходы на армию и спрос: НБУ объяснил, что происходит с курсом доллара

Обстрелы, расходы на армию и спрос: НБУ объяснил, что происходит с курсом доллара / © unsplash.com

В первые дни ноября в Украине зафиксировали повышенный спрос на иностранную валюту, что привело к ослаблению гривны. В Нацбанке объяснили причины такой динамики и заверили, что ситуация на валютном рынке остается под полным контролем, а дефицита наличных долларов в банках нет.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке объяснили, что в первые дни ноября спрос на валюту был повышен на фоне существенного наращивания бюджетных расходов, в том числе сектора обороны и безопасности.

«Кроме того, увеличился спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц, традиционно происходящий в начале месяца, в том числе на фоне обновления ежемесячных лимитов на покупку валюты», — пояснили в НБУ.

В то же время, предложение валюты на рынке было ограниченным. Среди причин в НБУ назвали значительные объемы возмещения НДС в конце октября, а также российские обстрелы, негативно повлиявшие на сезонный рост экспорта.

В частности аграрный и металлургический секторы продавали меньше иностранной валюты. Частично ситуацию компенсировали ситуативные продажи отдельных компаний, однако они не носили системный характер. В периоды сокращения таких операций гривна ослабевала по отношению к доллару.

НБУ уверяет, что ситуация на валютном рынке остается под контролем.

«Динамика официального курса гривны определяется изменениями в балансе между спросом и предложением иностранной валюты на рынке, как и предусмотрено режимом управляемой гибкости курса. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и готов при необходимости прилагать дополнительные усилия для обеспечения устойчивости валютного рынка», — пояснили в ведомстве.

Есть ли дефицит наличного доллара

НБУ решил превентивно провести 3 ноября сделки по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления их касс.

В Нацбанке подчеркнули, что проблем с наличием наличной иностранной валюты нет.

НБУ предложил банкам 100 млн. долларов и 100 млн. евро. Однако фактический спрос оказался значительно меньше: банки приобрели всего 14 млн долларов, тогда как предложение евро вообще не вызвало заинтересованности. НБУ удовлетворил заявки банков в полном объеме, так что экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продаж иностранной валюты финансовыми учреждениями нет.

Тем не менее, 4 ноября Нацбанк планирует повторить такие операции. Их цель — при необходимости обеспечить банки достаточным количеством наличной валюты для удовлетворения спроса украинцев.

Сколько денег осталось в валютных резервах НБУ

В Национальном банке заверили, что имеют достаточно ресурсов для поддержания устойчивости валютного рынка.

По состоянию на 1 октября 2026 года международные резервы Украины составляли 47,1 млрд. долларов США, а на конец октября этот показатель еще больше вырос. Для сравнения, в начале полномасштабного вторжения международные резервы составили менее 30 млрд. дол. США

Ранее директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что ждет гривну и цены на топливо без макрофинансовой поддержки Запада.

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