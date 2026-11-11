Почему приходят платежки за газ, которым не пользуетесь: как прекратить начисления

Почему приходят платежки за газ

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Даже если в доме месяцами не пользуются газом, платежки будут приходить вам все равно. Оператор газораспределительной сети поделился, почему отсутствие реального потребления не останавливает платежки и должны ли вы платить за услуги, которыми не пользуетесь.

Об этом пишет оператор «Газсети».

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Нужно ли платить за распределение газа тем, кто им не пользуется

Главная причина состоит в том, что потребитель платит за факт предоставления доступа к газовой инфраструктуре и ее поддержки в рабочем состоянии.

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Счета будут формироваться и в дальнейшем, если:

Объект подключен к газораспределительной сети. Газоснабжение временно прекращено. Газовое оборудование опломбировано. Договор распределения природного газа остается в силе.

Базой для расчета стоимости услуги является объем топлива, используемого семьей за прошлый газовый год — этот период традиционно отчисляют с 1 октября по 30 сентября.

Если же за это время счетчик показал нулевой результат или же зафиксированный объем оказался ниже установленной законодательством границы, специалисты применяют так называемую минимальную годовую заказанную мощность. Она рассчитывается в зависимости от имеющихся в доме принадлежностей.

39 куб. м — использование газа для приготовления пищи;

126 куб. м — для приготовления пищи и подогрева воды;

314 куб. м — для более широкого использования газа, для отопления и для небытовых потребителей.

Отдельно предусмотрен случай, когда газоснабжение полностью перекрыто для всего объекта бытового потребителя. В таких условиях минимальный годовой показатель мощности фиксируется на уровне 39 кубических метров.

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Полученный по этой формуле годовой объем умножают на тариф и делят на 12 равных частей, которые отражаются в ежемесячных квитанциях.

Можно ли остановить платежки за газ, которым не пользуетесь

Полностью остановить начисление за газ можно. Для этого необходимо полностью расторгнуть договор распределения. Владелец имущества или человек с официальной доверенностью должен обратиться с заявлением в региональный Центр обслуживания клиентов «Газсетей».

Однако следует знать, что плата за распределение будет начислена за весь календарный месяц, в котором было зафиксировано юридическое прекращение действия соглашения.

Специалисты также советуют подробно просчитать финансовую целесообразность такого шага.

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«Перед подачей заявления рекомендуем уточнить в своем филиале порядок расторжения договора, технические условия отсоединения и последующего возобновления распределения газа, а также стоимость соответствующих работ. В некоторых случаях сохранение минимального платежа может быть выгоднее дальнейшего повторного подключения», — отметил оператор.

Газ: последние новости

Напомним, перед началом отопительного сезона Украина накопила в подземных хранилищах 16 млрд кубометров природного газа — это самый высокий показатель с 2020 года, превышающий необходимый правительственный ориентир в 13,2 млрд кубометров.

Накопить такие объемы удалось благодаря заблаговременным закупкам и импорту, а также сокращению внутреннего потребления из-за остановки энергоемких предприятий в результате войны.

Сложившийся резерв позволил частным компаниям впервые с 2022 года возобновить экспорт газа собственной добычи. На аукционе 15 октября было реализовано 12,75 млн. кубометров газа на сумму около 9,36 млн. евро. Важно, что экспортируется только частный ресурс для получения валютной выручки и поддержания добычи, в то время как государственные запасы остаются неприкосновенными.

В то же время, самые рекордные запасы топлива не гарантируют бесперебойного тепла и света. Энергосистема остается уязвимой: с начала 2026 года объекты «Нафтогаза» подверглись более 400 атакам. Разрушение электростанций, добывающих мощностей и сетей транспортировки может усложнить доставку энергоресурсов потребителям, а самая сложная ситуация с собственной генерацией сохраняется в Киеве.

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