Почему растет курс доллара: банкир объяснил тенденцию

Американский доллар дорожает / © Associated Press

Рыночная стоимость доллара начала расти, поскольку спрос на валюту превышает ее предложение. Такая тенденция может продлиться до конца января.

Такой прогноз сделал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

По словам банкира, превышение спроса над предложением доллара сейчас весьма незначительное — всего 10%. Но даже такая разница подпитывает рыночный курс на валюту и приводит к тому, что курс доллара в обменниках перевалил за 43 гривны.

Тарас Лесовой считает, что к концу января возможно изменение тенденции — спрос на доллар начнет снижаться, после чего официальный курс зафиксируется на определенных показателях.

Банкир отметил, что росту стоимости валюты способствует покупательский ажиотаж: наблюдая подорожание доллара и евро, люди начинают скупать их. Тем самым еще больше подпитываются спрос на валюту.

При этом стремительный рост курсов прежде всего происходит именно на наличном рынке, где разница между курсами купли-продажи возрастает до 0,7-1 гривны и даже больше в ожидании «на покупателя».

Тарас Лесовой отметил, что Национальный банк реагирует на эту ситуацию и повышает официальный курс доллара, но делает это плавно, допуская лишь постепенную девальвацию гривны.

«В этом случае главная причина — чисто экономическая целесообразность. В условиях стабильной учетной ставки, сверхмощных валютных резервов, речь идет именно о контролируемой девальвации», — объясняет банкир.

По его словам, в банках разница курса евро сейчас достаточно пестрая: от 0,33 до 0,9 гривен.

«Однако эмоциональные качели утихнут и наличный рынок вернется и более-менее прогнозируемый фарватер», — прогнозирует Тарас Лесовой.

Напомним, по состоянию на 8 января в украинских обменниках курс доллара превышает официальный показатель Национального банка Украины. По актуальным данным, средний курс покупки доллара в обменниках составляет 43,04 грн, а средний курс продажи — 43,29 грн за доллар.