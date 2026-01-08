- Дата публикации
Почему растет курс доллара: банкир объяснил тенденцию
К концу января возможно изменение тенденции — спрос на доллар начнет снижаться, после чего официальный курс зафиксируется на определенных показателях.
Рыночная стоимость доллара начала расти, поскольку спрос на валюту превышает ее предложение. Такая тенденция может продлиться до конца января.
Такой прогноз сделал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.
По словам банкира, превышение спроса над предложением доллара сейчас весьма незначительное — всего 10%. Но даже такая разница подпитывает рыночный курс на валюту и приводит к тому, что курс доллара в обменниках перевалил за 43 гривны.
Тарас Лесовой считает, что к концу января возможно изменение тенденции — спрос на доллар начнет снижаться, после чего официальный курс зафиксируется на определенных показателях.
Банкир отметил, что росту стоимости валюты способствует покупательский ажиотаж: наблюдая подорожание доллара и евро, люди начинают скупать их. Тем самым еще больше подпитываются спрос на валюту.
При этом стремительный рост курсов прежде всего происходит именно на наличном рынке, где разница между курсами купли-продажи возрастает до 0,7-1 гривны и даже больше в ожидании «на покупателя».
Тарас Лесовой отметил, что Национальный банк реагирует на эту ситуацию и повышает официальный курс доллара, но делает это плавно, допуская лишь постепенную девальвацию гривны.
«В этом случае главная причина — чисто экономическая целесообразность. В условиях стабильной учетной ставки, сверхмощных валютных резервов, речь идет именно о контролируемой девальвации», — объясняет банкир.
По его словам, в банках разница курса евро сейчас достаточно пестрая: от 0,33 до 0,9 гривен.
«Однако эмоциональные качели утихнут и наличный рынок вернется и более-менее прогнозируемый фарватер», — прогнозирует Тарас Лесовой.
Напомним, по состоянию на 8 января в украинских обменниках курс доллара превышает официальный показатель Национального банка Украины. По актуальным данным, средний курс покупки доллара в обменниках составляет 43,04 грн, а средний курс продажи — 43,29 грн за доллар.