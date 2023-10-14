Почему растут цены на топливо и прекратится ли подорожание — народный депутат

Главной причиной подорожания стоимости горючего в Украине стало изменение способа его поставок на фоне глобального роста цен на нефть.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона член комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Устенко.

"Самая первая причина – это то, что у нас изменилась логистика. То, что раньше заходило, например, по железной дороге до начала войны, на сегодняшний день заходит автотранспортом. То есть большая часть топлива, которое мы завозим, как бензин и автогаз, и дизельное топливо – это именно автомобильный транспорт”, – объяснил народный депутат.

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По его словам, только закупочные цены в странах, из которых импортируют горючее (Румыния, Болгария, страны Балтии и Польша), стоимость растаможки и акцизов в Украине дают в совокупности 44-45 гривен за литр горючего, по состоянию на прошедшую неделю. К тому же, отметил Усенко, нужно добавить затраты на логистику, заработную плату водителя и т.д.

Также он отметил, что существует глобальное подорожание нефти на мировых рынках.

“Каких-то пессимистических прогнозов я бы не делал, что нефть будет лететь вверх в цене. Будем надеяться, что, например, та же Саудовская Аравия увеличит добычу и соглашение, которое должно быть между странами-участниками ОПЭК состоится, они увеличат добычу и наоборот цена на нефть будет уменьшаться", — оптимистично резюмировал эксперт.

Напомним, цены на горючее в Украине сейчас выше, чем в Польше. Эксперт дал неожиданное объяснение такой ситуации, и дело здесь не в войне.

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