Почему резко подорожала гречка и что будет дальше — объяснение Минэкономики

Рост цен на гречку в этом сезоне носит временный и циклический характер, однако уже с новым урожаем ситуация стабилизируется.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, повышение цен в розничной торговле связано с уменьшением производства в прошлом году и сезонным сокращением запасов в преддверии нового урожая.

Высоцкий отметил, что гречка является нишевой культурой и носит циклический характер: примерно раз в пять лет производство уменьшается из-за природных и климатических факторов, после чего восстанавливается, а цены снижаются.

«Рост цен на гречку носит сезонный и циклический характер. Из-за меньшего урожая в прошлом году и ограниченных возможностей импорта запасы на конец маркетингового года ниже. В то же время, физического дефицита нет — продукт на рынке присутствует. Ожидаем, что с новым урожаем ситуация стабилизируется, а цены выровняются», — заверил он.

По прогнозам Минэкономики, в 2026 году аграрии увеличат посевные площади под гречкой на 15–20%, а валовое производство составит около 95% внутреннего потребления, что позволит избежать дефицита на рынке.

Удорожание гречки в Украине — последние новости

В Украине продолжают расти цены на продукты питания и этот процесс обусловлен не только экономическими факторами, но и военно-политической ситуацией.

С начала 2026 года в Украине подорожало большинство продуктов. Больше выросла цена на гречку: если в январе она стоила в среднем 33,02 грн за килограмм, то во второй половине марта ее цена увеличилась на 59% — до 52,46 грн/кг.

По словам экономиста Олега Пендзина, удорожание гречки не связано с дефицитом продукции.

«Цена на гречку растет не потому, что сегодня ее дефицит. А потому, что, простите, пожалуйста, дорогая упаковка. Из-за роста цен на электричество. Из-за блекаутов. То есть, будь то дефицит, о котором нам рассказывают гречкосии, то у нас была бы уже цена под 90», — сказал он.

В Институте аграрной экономики аргументировали рост цен на гречку сокращением посевных площадей.

Согласно статистике:

декабрь 2024 — 35,19 грн/кг

декабрь 2025 — 44,88 грн/кг

начало 2026 года — более 54 грн/кг

Рост за год составил 27,5%, а тенденция удорожания наблюдается с весны 2024 года.

Финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что цены на бензин могут достичь 100 гривен за литр. Соответственно, подорожают продукты: например, стоимость гречки может достичь 100 гривен за килограмм.