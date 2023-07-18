Почему Россия блокирует экспорт зерна из Украины и возможно ли это обойти: объяснение Зеленского

Зеленский подчеркнул, что Украина не нарушала взятые на себя обязательства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия блокирует продажу украинского зерна, чтобы устранить конкурента на рынке. Украинское зерно является более высокого качества, чем российское.

Об этом он сказал в интервью африканским СМИ.

"С самого начала зерновая инициатива для России - это просто формат демпинга на рынке зерна... для того, чтобы блокировать Украину и быть единственным крупным экспортером этого региона... Россия постоянно так действует... устранить конкурента - увеличить цену на агропродукцию... Россия будет продолжать это делать, как бы там ни было, потому что это входит в интересы их агрессивного поведения... Они не выдерживают конкуренцию с точки зрения качества продукта, но они нашли формат, как по-другому бесконкурентно продавать, надавив на страны, у которых есть дефицит той или иной продукции", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не выходила по зерновой инициативе и продолжит отправлять корабли.

"Мы не нарушая и не исходя из этой инициативы... будем отправлять корабли... Сейчас очередь: 29 кораблей... Даже до начала полномасштабного вторжения Россия постоянно блокировала Черное море, Азовское море, нарушала наши территориальные воды", — сказал он.

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Напомним, 17 июля истек срок действия зернового соглашения между Украиной, Турцией и Россией. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор выходит из нее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир прекратить "голодные игры", которые устроила Россия.

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