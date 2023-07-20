Почему США выгодно предоставлять Украине оружие, а не деньги: объяснение Минфина

На сегодняшний день Украина получила уже 23,6 млрд долларов из запланированных 42,4 млрд долларов.

Финансовая помощь от США в форме грантов не увеличивает долги Украины и способствует стабилизации финансовой системы на фоне войны. Поэтому Соединенным Штатам более комфортно давать нашему государству оружие, а не деньги.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Экономической правде".

По его словам, на сегодняшний день Украина получила уже 23,6 млрд долларов из запланированных 42,4 млрд долларов. В этом году финансирование поступает ритмично и в запланированном объеме.

"Но, опять же, может показаться такое впечатление, что это гарантированная каким-то чудом "манная небесная", которая прилетает и мы, как Министерство финансов, бегаем и расставляем тарелки. К сожалению, это не так. Каждый доллар или евро, которые мы получаем – это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США – им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты – все что угодно, но не деньги", — сказал министр.

Напомним, 19 июля США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Также стало известно, что Испания отправит в Украину четыре танка Leopard 2A4 и другую военную технику на следующей неделе.

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